30. jún 2021

CESTOVANIE: Komplikácie pre pendlerov, povinná 14-dňová karanténa a VÝHODY pre očkovaných

Od 1. júla začínajú letné prázdniny a s nimi aj opatrenia, ktoré čakajú Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia. Čomu sa nevyhneme po návrate z dovoleniek?

Vláde dnes pristal na stole predložený návrh zmien v cestovateľskom semafore. Ak materiál schváli, platiť by mal od 5. júla a už nebude rozhodovať farba krajiny, do ktorej chcete vycestovať.

Rozhodujúcim kritériom bude, či človek prichádzajúci zo zahraničia absolvoval vakcináciu.

Očkovaní majú byť slobodnejší

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR by mal pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz, takzvaný GreenPass.

Ten informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. Rozhodol o tom v stredu vládny kabinet, ktorý schválil návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Vláda zároveň schválila návrh prijať ho v skrátenom legislatívnom konaní.

Štát považuje za racionálne a legitímne, aby ľudia zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 mali slobodnejší a bezbariérovejší prístup k využívaniu svojich základných práv a slobôd. Dobrovoľná vakcinácia tak má byť zohľadnená pri prijímaní protipandemických opatrení.

„Znamená to viac slobody napríklad pri vstupe do prevádzok, keďže riziko ohrozenia životov a zdravia tretích osôb je pri týchto zákazníkoch (osobách) nízke,“ skonštatovalo ministerstvo zdravotníctva v predkladacej správe.

Podmienky pri príchode zo zahraničia

Rozdiel bude medzi očkovanými, očkovanými prvou dávkou a neočkovanými. Jedna dávka vakcíny už nebude stačiť a karanténe sa nevyhnete.

Kto je plne zaočkovanou osobou?

tá, ktorá dostala vakcínu s dvojdávkovou schémou: 14 dní po podaní (15. deň) druhej dávky, platnosť 1 rok

osoba, ktorá dostala vakcíny s jednodávkovou schémou: 21 dní po podaní (22. deň) vakcíny, platnosť 1 rok

osoby po prekonaní ochorenia COVID-19: 14 dní po podaní prvej dávky vakcíny do 180 dní po prekonaní ochorenia COVID-19, platnosť 1 rok

Prekročenie hraníc

Prichádzajúci sa musia preukázať potvrdením o zaočkovaní a teda GreenPassom, prípadne Národným očkovacím certifikátom s QR kódom. Tieto potvrdenia je potrebné ukázať pri prechode hraníc. Je teda jasné, že hranice sa budú kontrolovať.

Ostatní, a aj zaočkovaní iba s jednou dávkou vakcíny:

povinná registrácia v systéme eHranica

povinná 14-dňová karanténa

Cestujúci má možnosť urobiť si RT-PCR test najskôr na 7. deň karantény. V prípade negatívneho výsledku môže túto karanténu opustiť hneď ako mu je doručená správa o negatívnom RT-PCR výsledku.

Nezaočkované deti do 12 rokov sa riadia presne tými karanténnymi podmienkami ako ich rodičia. Nezaočkovaní pendleri majú prechodné obdobie do 31. júla 2021.

Nezaočkované deti od 12 do 18 rokov majú rovnako prechodné obdobie do 31. júla 2021, kedy sa riadia presne tými karanténnymi podmienkami ako ich rodičia za podmienky, že boli zaočkované aspoň prvou očkovacou dávkou. Od 1. augusta 2021 sa deti od 12 do 18 rokov riadia režimom pre plne zaočkované a ostatné osoby.

Pendleri

Do 31. júla 2021 je možné použiť inštitút pendlera za podmienky pravidelného RT-PCR testu, ktorý nie je starší ako 7 dní. Od 1. augusta sa budú pendleri riadiť režimom pre plne zaočkované a ostatné osoby.

Buď sa pendleri zaočkujú, alebo budú musieť podstúpiť minimálne 7-dňovú karanténu s PCR testom alebo 14-dňovú bez testovania.

