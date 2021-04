Zdroj: TASR/Pavel Neubauer , TASR/AFP OHAVNÉ video o respirátoroch sa šíri internetom: Do nechutného hoaxu zatiahli Krčméryho! Viac ako 25-tisíc používateľov Facebooku zdieľalo v marci 2021 video, podľa ktorého je nosenie respirátorov nebezpečné, pretože obsahujú karcinogénne látky. 7. apríl 2021 Milan Hanzel Magazín

7. apríl 2021 Milan Hanzel Magazín OHAVNÉ video o respirátoroch sa šíri internetom: Do nechutného hoaxu zatiahli Krčméryho! Viac ako 25-tisíc používateľov Facebooku zdieľalo v marci 2021 video, podľa ktorého je nosenie respirátorov nebezpečné, pretože obsahujú karcinogénne látky.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer , TASR/AFP

Vo videu odznelo aj tvrdenie, že „na ústach nosíme chemický koktail“, ktorého toxicita nebola nikdy testovaná. V skutočnosti sú však spomínané látky buď neškodné alebo sa v certifikovaných respirátoroch, ktoré podliehajú európskej aj národnej regulácii, vôbec nenachádzajú.

Časť videa so slovenským epidemiólogom Vladimírom Krčmérym bola navyše upravená. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

Odkiaľ to je?

Časť videa s Krčmérym pôvodne pochádza z Hospodárskych novín. V utorok 23. februára 2021 sa na Úrade vlády SR uskutočnil okrúhly stôl o pandemických opatreniach. Pred stretnutím sa Krčméry pristavil pri novinároch a niekoľko minút odpovedal na otázky, pričom zo začiatku hovoril zadychčane. AFP zavádzajúce video a video z denníka zosynchronizovala tak, aby sa prekrývali v rovnakom čase a vzájomne ich porovnala v editačnom softvéri.

Pri analýze zistila, že časť zdieľaného videa je oproti originálu spomalená, aby vyvolávala dojem, že Krčméry má problém s dychom.

Reakcia denníka

So zistením AFP konfrontovala aj denník. Denis Schvarcz, riaditeľ digitálnych médií z MAFRA Slovakia, do portfólia ktorého patria Hospodárske noviny, pre AFP povedal: „Sme znepokojení tým, že naše video s pánom Krčmérym bolo takto zneužité. Nie je v našich silách fyzicky zabrániť tomu, že niekto naše video stiahne, zmení a takto ho použije. Určite ale budeme vo všetkých takýchto a podobných prípadoch robiť všetky dostupné kroky pre to, aby sme prinútili tých, kto šíria zneužité video, aby ho stiahli.“

V zavádzajúcom videu sa tvrdilo aj to, že respirátory obsahujú lepidlá, UV stabilizátory, formaldehyd, anilín či polypropylén. Jörg Feldmann, hovorca nemeckého Federálneho inštitútu pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BAuA), pre AFP uviedol: „Masky nie sú lepené, ale tepelne lisované.“ To potvrdila aj hovorkyňa spoločnosti TÜV Nord Annika Burchardová: „Filtračné vrstvy sú spojené procesmi tepelného spájania.“

Nikde nič, ale…

Veit Houben, vedúci chemicko-technologického laboratória v Bielefelde, pre AFP zasa povedal: „Vo výnimočných prípadoch sa môže v niektorých rúškach objaviť anilín alebo formaldehyd, v takom prípade však ide o nečistoty.“ Houben pre spotrebiteľský časopis Wiso testoval 25 chirurgických a 15 látkových rúšok na prítomnosť formaldehydu a anilínu. Formaldehyd nenašiel ani v jednom rúšku, v jednom z látkových rúšok bol identifikovaný anilín. Toto rúško však už bolo výrobcom stiahnuté.

Nemecká nadácia Warentest testovala 10 certifikovaných FFP2 respirátorov, pričom hľadala polycyklické aromatické uhľovodíky, formaldehyd, nikel a zmäkčovadlá. Ani jeden z respirátorov nebol kontaminovaný. Axel Neisser, vedecký riaditeľ nadácie, pre AFP uviedol: „Z nášho pohľadu nemôžeme povedať, že by boli masky FFP2 akokoľvek toxické.“

Rúška a FFP respirátory uvádzané na európsky trh musia spĺňať požiadavky stanovené nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch a požiadavky príslušnej harmonizovanej technickej normy EN 149 + A1.

Chyba sa pritrafí

Nedá sa však so stopercentnou istotou vylúčiť, že sa na trh dostane rúško či respirátor, ktoré bude chybné, keďže môže dôjsť k chybám pri kontrolnom certifikačnom procese, alebo pri výrobe. Na základe doposiaľ vykonaných skúšok a kontrol však neboli v rámci EÚ v posledných rokoch identifikované žiadne tvárové masky, ktoré by boli kontaminované toxickými látkami.

Stiahnuté produkty z obehu je možné vyhľadať pomocou systému Európskej komisie RAPEX. Údaje za rok 2020 a 2021 potvrdzujú, že masky nie sú toxické. Žiadna zo 169 stiahnutých tvárových filtračných masiek nebola totiž z obehu stiahnutá z dôvodov prítomnosti toxických látok.

FOTO: ilustračné

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR