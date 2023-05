Zdroj: Facebook.com/Kosice.kuriozity Z našej nemocnice: Vstup na WC pri PISOÁROCH? Niektoré dámy to poteší, bavia sa Slováci Jedno z hygienických zariadení v košickej nemocnici ponúka pre dámy jedinú cestu k záchodu, popri pisoároch. 29. máj 2023 TOS Lifestyle

Medzi príspevkami v jednej z košických facebookových skupín sa objavila fotka z WC, nachádzajúceho sa na prízemí Železničnej nemocnice. „Spoločné WC. Keď chce dáma vykonať potrebu, musí prejsť okolo…“ napísal k fotografii jej autor. A reakcie na seba nenechali dlho čakať. Väčšina sa dobre pobavila a niektorí sa odviazali aj v komentároch.

„Podaktoré budú šťastné :D“ zavtipkoval Jakub. „A čo ak pánov vyruší, keď dáma v kabínke se*ie?“ pobavila Martina.

„Okukáme,“ napísala Janka. „Už vidím tie dlhé rady pred WC, dobrá reklama. Všetky paničky zvedavé tam naklusajú :D“ myslí si Michaela.

„A my si robíme srandu z Ruska,“ poznamenal Jozef. Podľa Zuzany je spoločné WC aj pri očnej ambulancii. „Rátajú s tým, že na očnom to človek neuvidí,“ smeje sa Jaroslav. „Áno, toto som zažil minulý týždeň. Pani vošla, zdžubal som ju a ona potom mňa… :D“ zobral situáciu s humorom Tomáš. „A čo ste si mysleli? Že 56 pohlaví a každé bude mať svoje WC? :D“ pridala sa do diskusie Monika.

Spoločné WC v Železničnej nemocnici. Keď chce dáma vykonať potrebu, musí prejsť okolo čúrajúcich cicín. 🥒 Dámske WC je vľavo. Update: WC je z "technických príčin" zrazu zatvorené. Foto v komentári. Posted by Jaroslav Katunský on Friday, May 26, 2023

