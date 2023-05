Zdroj: Pixabay.com , Pixabay.com Expert navrhuje šokujúce riešenie: MAXIMÁLNU rýchlosť na DIAĽNICIACH chce znížiť na 60 km/h! Expert prišiel so šokujúcim nápadom. Prečo chce znížiť maximálnu rýchlosť na diaľniciach na 60 km/h?! 26. máj 2023 TOS Magazín Cestovanie

Expert prišiel so šokujúcim nápadom. Prečo chce znížiť maximálnu rýchlosť na diaľniciach na 60 km/h?!

Vincent Kaufmann je profesor na Švajčiarskom federálnom technologickom inštitúte v Lausanne špecializujúci sa na výskum mobility. V rozhovore pre tamojší denník Blick.ch prišiel so šokujúcim návrhom, ako riešiť problém, ktorý aj smerom do budúcnosti môže (nielen) Švajčiarsko trápiť stále viac: dopravné zápchy.

Pomalšie na diaľnici?

Tamojší minister dopravy Albert Rösti navrhuje rozšíriť cestnú sieť, resp. diaľnice o ďalšie pruhy. „To v žiadnom prípade. To by viedlo k novým dopravným tokom. Môj návrh je znížiť rýchlosť na diaľniciach,“ uviedol Kaufmann.

To by podľa jeho slov prinútilo ľudí menej jazdiť, napríklad do práce a zároveň viac využívať verejnú dopravu. Kaufmann je kvôli týmto dopravným problémom zástanca práce z domu, pokiaľ to je možné. Podstatné je pri tomto riešení aj ekologické hľadisko.

„Zistili sme, že maximálna kapacita sa na diaľnici dosahuje pri rýchlosti 60 km/h. Pri rýchlosti 60 km/h by trasa Ženeva – Lausanne trvala 1 hodinu a 10 minút namiesto 45 minút. Zníženie povolenej rýchlosti na diaľnici na 60 km/h by znamenalo, že ľudia by jazdili menej,“ vysvetlil expert pre Blick.ch.

Cynizmus

Odborník – neodborník, takéto drastické riešenie by širšia verejnosť brala pravdepodobne s obrovskou nevôľou. Spolková rada chce naopak kvôli lepšej plynulosti premávky rozšíriť diaľnicu A1 na najmenej šesť pruhov na úsekoch Bern – Zürich a Lausanne – Ženeva.

Toto rozšírenie by bolo podľa Kaufmanna v rozpore aj s parížskou klimatickou dohodou, ktorá stanovuje uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

„Za posledných osem rokov sa nič nestalo. Dohodu nikto neberie vážne. Platí to pre všetky západné krajiny. Obrovský cynizmus," rozohnil sa Kaufmann.

Zdroj: Dnes24.sk