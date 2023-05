Zdroj: Polícia SR - Bratislavský kraj , Unsplash.com Policajti začali na cestách osádzať NOVÉ značky: Vodiči, viete, čo znamenajú? Pred viacerými križovatkami sa už onedlho budú môcť vodiči stretnúť s novými dopravnými značkami. 28. máj 2023 Zo Slovenska

Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave v rámci preventívno – výchovných opatrení budú v najbližšom období postupne umiestňovať v meste nové dopravné značky.

Vodiči sa s nimi budú môcť stretnúť pred križovatkami, kde je zvýšená hustota premávky.

Dočasné dopravné značenie vodičov vyzýva, aby do križovatky nevchádzali, pokiaľ nemôžu plynulo pokračovať v jazde.

Na čo si dať pozor?

Polícia preto vyzvala vodičov na ohľaduplné správanie, aby dopravné značenie a svoje správanie prispôsobili vždy aktuálnej situácii v cestnej premávke.

„To znamená, aby nevchádzali do križovatky, ak im situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, tak že by boli nútení zastaviť vozidlo na križovatke; to neplatí, ak vodič musí zastaviť vozidlo v križovatke z dôvodu dávania prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku alebo pri odbočovaní doľava, tak ako hovorí §20 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke,“ informuje bratislavská krajská polícia.

V súčasnosti je takého dočasné dopravné zariadenie umiestnené na križovatke ulíc 29. Augusta – Cukrová.

