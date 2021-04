Zabudnite na zelovoc! Tieto plodiny si pokojne dopestujete aj na balkóne

Prichádzajúci máj je ideálny mesiac, kedy by ste mohli premeniť svoj balkón na malú záhradku. Nebojte sa, nie je s tým viac práce ako s bežnými kvetmi a vlastnoručne dopestované ovocie, či zelenina vám urobia najväčšiu radosť. V neposlednom rade to ocení aj vaša peňaženka.

Tomuto symbolu nastupujúceho leta ťažko odolať a má aj všestranné využitie v kuchyni. Jahody obľubuje asi každý a rovnako každý si ich môže dopestovať aj na slnečnom balkóne. Zvládnu to aj úplní začiatočníci.

Veľmi dôležitý je výber odrody. Zvoľte stálerodiace, aby ste mali radosť z čerstvých jahôd od júna až do októbra. Napríklad previsnuté Delikatess, Maranell alebo popínavá odroda Super Star.

Použite obyčajné črepníky ľubovoľného tvaru s vyvŕtanými dierkami na dne. Nasypte na spodok drenáž z kamienkov a následne substrát. Ten by mal byť rašelinový s 15% podielom ílu a hrubého piesku. Môžete sa však spoľahnúť aj na špeciálnu zeminu určenú na pestovanie jahôd.

Jahodové priesady vysádzajte blízko veďľa seba a zhruba každý druhý deň zalievajte. Nezabudnite na pravidelné prihnojovanie, ideálne prírodným hnojivom, alebo rovno maštaľným hnojom (ak zvládnete typickú farmársku arómu :-)

Rovnako ľahko zvládnete na balkóne vypestovať aj paradajky. Ideálne sú cherry paradajky, ktoré si môžete kúpiť aj v rôznych farebných variantoch, čo dodá vašej balkónovej záhradke na kráse.

Opäť si vyhliadnite dobrého predajcu, či záhradkársky obchod, kde vám poradia odrody špeciálne vhodné na balkón a predajú sadenice vypestované bez umelých prísad.

Sadenicu zasaďte do väčšieho črepníka alebo vedra s dierkami na spodku, ktorý ste vybavili spodnou drenážnou vrstvou a naplnili piesočnatým substrátom, ktorý je dostatočne prevzdušnený. Korene rajčín sú totiž veľmi náročné na prísun vzduchu. Preto aj zeminu zvrchu často prekyprujte.

Pravidelná zálievka by nikdy nemala zamáčať listy. Môžete si však vyrobiť aj samozavlažovací systém z PET fliaš. Spodok odrežte a zastrčte ich otvoreným hrdlom do pôdy. Potom už stačí len naliať do nich vodu a tá bude postupne vsakovať do pôdy.