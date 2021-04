Zdroj: TASR Poponáhľajte sa! Na zateplenie domu môžete získať štátny príspevok Stovky eur ušetríte pri vykurovaní rodinného domu, ktorý bol riadne zateplený. Preto ministerstvo dopravy vyhlásilo už ôsmu výzvu na podávanie žiadostí. 20. apríl 2021 MI Ako ušetriť

20. apríl 2021 MI Ako ušetriť Poponáhľajte sa! Na zateplenie domu môžete získať štátny príspevok Stovky eur ušetríte pri vykurovaní rodinného domu, ktorý bol riadne zateplený. Preto ministerstvo dopravy vyhlásilo už ôsmu výzvu na podávanie žiadostí.

O výhodách zateplenia domu už snáď netreba nikoho presviedčať. Výsledky vidia veľmi jasne na svojich účtoch za energie všetci obyvatelia zateplených domov.

Takáto stavebná úprava má priaznivý efekt nielen na vašu peňaženku, ale aj na životné prostredie, pretože šetrí energie. To je dôvod, prečo štát vyhlasuje ďalšiu výzvu, kde majiteľom rodinného domu môže prispieť sumou až 8 800 eur na zateplenie. Ale pozor, nárok nemajú všetci.

Nie pre každého

O vypísanej výzve na zateplenie informuje ministerstvo dopravy na svojej webstránke. Príspevok je určený na vykonanie stavebných úprav na rodinnom dome, ktoré zvýšia jeho energetickú hospodárnosť. Môže byť maximálne 8 800 eur. Ale pozor, na získanie príspevku existuje niekoľko podmienok:

Rodinný dom bol daný do užívania aspoň 10 rokov pred zateplením. Jeho podlahová plocha je najviac 150 m2 pri jednopodlažnom dome alebo 300 m2 pri viacpodlažnom dome.

Ministerstvo tiež trvá na tom, že dom sa využíva výlučne na bývanie. To znamená, že v ňom nesmie mať uvedené sídlo žiadna spoločnosť, čo môže byť problém pre mnohých drobných podnikateľov. Dom tiež nesmie byť určený na iný typ bývania, napríklad ako chata alebo záhradný domček.

Ak spĺňate všetky podmienky, tak môžete ísť na to. Ale pozor! Musíte sa poponáhľať, pretože ministerstvo prijíma len prvých 200 žiadostí. Preteky v ich podávaní sa začnú 18. mája 2021 ráno o 8.00 hod. a potrvajú do naplnenia maximálneho počtu. Posledný možný termín na podanie žiadosti je 30. júna 2021.

Úspora stovky eur

Výraznú úsporu v spotrebe energií zaznamenal každý dom, ktorý dostal „nový kabát.“ Ak však chcete vedieť konkrétne čísla, tak veľmi presne to spočítali v Maďarsku v rokoch 2013 – 2014. O tamojšom porovnávacom experimente píše portál Môj dom. Výsledky vás určite povzbudia.

„Experiment trval 7 mesiacov – od septembra 2013 do marca 2014 a boli preň vybrané dva rovnaké domy, vzdialené od seba len 6 km,“ píše portál.

Jeden dom bol zateplený a druhý nie. Odborníci merali ich spotrebu energie a výsledok bol jednoznačne v prospech zateplenej stavby. Jej náklady boli o takmer polovicu (46 %) nižšie ako v porovnávanom nezateplenom susedovi.

„Rodina v zateplenom dome minula na vykurovanie o 370 eur menej. Keďže sa ich kotol zapínal trikrát menej ako v nezateplenom dome, znížil sa aj ich účet za elektrinu o 33 eur,“ uvádza Môj dom.

Keďže klimatické podmienky na Slovensku sú minimálne v južnej časti krajiny podobné, výsledok by bol aj v slovenských pomeroch veľmi podobný. Na severe, kde sú tuhšie zimy, by to zrejme bolo ešte oveľa viac.

„Považujem za dôležité podpo­rovať ekologic­kejšie bývanie ľudí, ktoré má pozitívny vplyv na životné pros­tredie,“ povedal Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby. Dodal, že ľudia vďaka zatepleniu budú mať nižšie náklady na energie a zvýši sa tiež ich kvalita bývania.

