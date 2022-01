Zdroj: pixabay.com , pixabay.com Zem zasiahne geomagnetická búrka: KEDY a ČO nám hrozí? Už čoskoro má udrieť na Zem geomagnetická búrka. Aký dopad bude mať na človeka? 14. január 2022 Monika Hanigovská Rôzne

Zem by mala čoskoro zasiahnuť geomagnetická búrka. Tú zapríčinila solárna erupcia na južnej strane Slnka. V niektorých oblastiach ju budú sprevádzať aj polárne žiary. Informuje o tom portál iMeteo.sk.

Na Slnku totiž došlo k vyvrhnutiu častíc s vysokou energiou smerom k našej Zemi. Prúd týchto častíc potom interferuje s magnetickým pólom našej planéty.

Mohla byť silnejšia

„V stredu došlo na Slnku k ďalšej solárnej erupcii na odvrátenej strane Slnka. Počas ranných hodín sa na severovýchodnom okraji Slnka objavil obrovský oblak horúcej plazmy,“ opisuje iMeteo.sk.

Podľa Space Weather išlo pravdepodobne o udalosť triedy M alebo X. No geomagnetická búrka mohla byť oveľa intenzívnejšia. „Ak by výron tejto koronárnej hmoty smeroval k našej planéte, zrejme by došlo k pomerne silnej geomagnetickej búrke, ktoré by mohli narušiť funkčnosť satelitov na obežnej dráhe, ovplyvniť leteckú dopravu či spôsobiť výpadky elektrickej energie,“ upozorňuje iMeteo.sk.

Čo to pre nás znamená? Môžeme očakávať menšie výpadky satelitných sietí, vrátane GPS, mobilného či internetového signálu.

Závažné dopady slnečnej búrky na ľudí sa neočakávajú. Intenzita geomagnetickej búrky by mala dosiahnuť úroveň G1, ktorá je hodnotená ako najslabšia intenzita.

Kedy príde?

Podľa Space Weather prúd vysokorýchlostného slnečného vetra zasiahne magnetické pole Zeme 15. až 16. januára, pričom arktické polárne žiary by sa mohli objaviť už v sobotu 15. januára v severských krajinách Európy a Severnej Ameriky.

