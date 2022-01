Zdroj: www.digipay.sk/Miroslav Plocháň KDE na Slovensku úraduje omikron? Pre dobro neočkovaných starkých, sa IZOLUJTE! Nový variant koronavírusu vyčíňa po celom svete a nevyhneme sa mu ani na Slovensku. Dátoví experti si posvietili na niektoré údaje, ktorými chcú upozorniť na blížiace sa nebezpečenstvo. 13. január 2022 han Zo Slovenska

13. január 2022 han Zo Slovenska KDE na Slovensku úraduje omikron? Pre dobro neočkovaných starkých, sa IZOLUJTE! Nový variant koronavírusu vyčíňa po celom svete a nevyhneme sa mu ani na Slovensku. Dátoví experti si posvietili na niektoré údaje, ktorými chcú upozorniť na blížiace sa nebezpečenstvo.

Omikron sa šíri rýchlo a onedlho sa stane dominantným variantom aj u nás. Práve preto sa zavádzajú prísne opatrenia, ktoré nás onedlho tiež zrejme čakajú. O tom, aká vážna situácia je aktuálne na Slovensku, sa pokúsili priblížiť experti zo stránky Dáta bez pátosu.

V jednom z ich príspevkov na Facebooku sa zamerali práve na súčasný stav ohľadne omikronu. „Ak niekde rastie počet pozitívnych a ak to je v okresoch a regiónoch, kde bola špička delty na Dušičky, tak to teraz nie je delta. Je to omikron,“ varujú experti.

Kde už vyčíňa?

„Ak je dnes v Stropkove, v Čadci, v Senici, v Námestove, v Tvrdošíne PCR pozitivita okolo alebo nad 40%, tak to nie je normálne a treba tam posilniť diagnostické (v nemocniciach) a epidemiologické (v okolí pozitívnych) PCR testovanie. Áno, treba to tam posilniť, aby sa tí ľudia izolovali. Pre dobro tam žijúcich neočkovaných starkých,“ uviedli analytici z populárnej stránky, ktorá sa zaoberá údajmi o koronavíruse.

„Ak v niektorých okresoch stúpa omikron, nie je rozumné, aby sa v interiéri, na 2–3 hodiny, pre veľa ľudí, otvorili kiná a divadlá,“ píšu.

Dánsko verzus Stropkov

Odborníci na dáta sa pokúsili o názorný príklad: „Dánsko má kiná a divadlá zavreté od 10. decembra do 17. januára. Kvôli omikronu. Nemusíme byť evolučným virológom, ani epidemiológom, aby sme rozumeli, že v Stropkove dnes majú asi 2% ľudí v hrdle omikrona. To nie je strašenie. To je fakt.“

Čo sa týka tej skupiny obyvateľstva, ktorá nebude mať na Slovensku s touto vlnou žiadny problém, sú podľa Dát bez pátosu vysokoškoláci v Bratislave. „Tí sú na 88% zaočkovaní a na 20% prekonaní. Čo dáva dokopy 110%. Toľko vysokoškolákov v Bratislave samozrejme nie je, lebo niektorí sú aj prekonaní a aj zaočkovaní,“ vysvetlili experti.

Naopak, v Čadci je podľa nich z 19-tisíc seniorov nad 60 rokov až 7 500 nezaočko­vaných a 12-tisíc je bez tretej dávky. „Minulý týždeň sa za 200 eur dostavilo do očkovacieho centra presne 45 z nich na prvú dávku. Z tých nezaočkovaných 7 500 asi 2 500 už je prekonaných z prvej, druhej, tretej vlny a omikron ich teda nenájde prekvapených,“ poznamenali Dáta bez pátosu.

Kedy sa lyžovať?

Dátoví analytici sa pozreli aj na tých, ktorí sa chcú ísť lyžovať. „Na Oščadnicu a Litmanovú si rezervujte termín na jarné prázdniny ku koncu februára. Teraz nie. Ak si zlomíte nožičku na lyžovačke, do čačianskej nemocnice sa nedostanete. Ide a pôjde o regionálny problém,“ uzavreli.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

Zdroj: Dnes24.sk