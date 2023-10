Zdroj: TASR/AP České cestovky riešia OBAVY dovolenkárov: Ľudia sa kvôli vojne v Izraeli BOJA ísť do Egypta Konflikt medzi teroristickým hnutím Hamas a Izraelom už ovplyvňuje aj okolité štáty. Jedným z nich je Egypt, ktorý aj v týchto mesiacoch láka českých a slovenských dovolenkárov. 15. október 2023 ELA Správy Zo zahraničia

15. október 2023 ELA Správy Zo zahraničia České cestovky riešia OBAVY dovolenkárov: Ľudia sa kvôli vojne v Izraeli BOJA ísť do Egypta Konflikt medzi teroristickým hnutím Hamas a Izraelom už ovplyvňuje aj okolité štáty. Jedným z nich je Egypt, ktorý aj v týchto mesiacoch láka českých a slovenských dovolenkárov.

Vojna medzi Izraelom a Hamasom, ktorá trvá týždeň, už zasahuje do cestovného ruchu a aj do susedných štátov. Nejde iba o zrušenie fakultatívnych výletov do Izraela, Západného brehu Jordánu či do Jeruzalema. Už teraz sa mnoho Čechov bojí odcestovať napríklad do takého Egypta, kde majú zaplatenú dovolenku. Pred cestami do určitých oblastí krajiny varuje aj české ministerstvo zahraničia.

Českí dovolenkári majú obavy

„Vzhľadom na zhoršenú situáciu v Izraeli a Gaze a pokračujúcim bojom varujeme pred cestami do bezprostrednej hraničnej oblasti medzi Egyptom a Izraelom. Dlhodobo neodporúčame cestovať do severnej časti Sinajského polostrova,“ upozornilo na svojom webe české ministerstvo zahraničných vecí.

Situáciu sledujú aj cestovné kancelárie, pretože Egypt je destináciou, kam ročne v jesenných mesiacoch zamieria tisíce Čechov na dovolenku.

„Cez víkend nám volalo päť ľudí, čo mali letieť do Egypta v pondelok, a pýtali sa, ako to tam vyzerá. Aktuálne tam máme tisíce klientov a žiadne nebezpečenstvo im nehrozí, ale situácia sa môže zmeniť,“ povedala Ľudovkám.cz hovorkyňa CK Blue Style Lucia Bukovanská. Žiadne obmedzenia tam tak cestovka neplánuje.

Opatrenia ale musela cestovná kancelária urobiť pri fakultatívnych výletoch z Egypta. „Pozastavili sme jednodňové výlety do Izraela a do Jordánska z letoviska Šarm aš-Šajch v Egypte, ktoré je na juhu Sinajského polostrova,“ uviedla Bukovanská.

Problémový Sinaj

Sinajský polostrov si už svoje zažil a pocítili to aj slovenskí dovolenkári. Táto časť Egypta má najznámejšie letoviská Šarm el Sheikh a Tabu. Na egyptskom Sinajskom polostrove boli pred deviatimi rokmi aktívni islamskí radikáli zo skupiny Ansar Beit al-Makdis, ktorí mali na svedomí svedomí množstvo útokov a desiatky obetí. Aj táto organizácia sa údajne hlási k Islamskému štátu. ISIS dokonca vyzval na spoluprácu teroristov v Egypte, aby sa k nim pridali v boji proti Európanom a nevercom.

Terčom potenciálnych útokov hrdlorezov z Islamského štátu boli obľúbené letoviská v Egypte aj v roku 2017. Britská vláda vtedy varovala pred vycestovaním do obľúbených turistických destinácií ako je Sharm el Sheik, Marsa Alam či Hurghada.

"Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje slovenských občanov, že výnimočný stav z roku 2017 bol v Egypte zrušený 25. októbra 2021. Bezpečnostná situácia je v súčasnej dobe stabilizovaná. Egypt však naďalej patrí medzi krajiny s potenciálnym rizikom teroristických útokov. Táto hrozba je však minimalizovaná vďaka úsiliu bezpečnostných zložiek a všeobecne sprísneným kontrolám. Zvýšená opatrnosť sa odporúča v niektorých kritických regiónoch, píše sa na stránke slovenského Ministerstva zahraničných vecí medzi odporúčaniami ohľadom Egypta.

Naše cestovky dokonca na dlhé roky pozastavili priame lety do tejto oblasti a nejaký čas táto časť Sinajského polostrova ani nebola v ponuke pre dovolenkárov.

„Bezpečnosť klientov je a bude pre cestové kancelárie vždy prioritou. Blízkosť hraníc v čase konfliktu s ISIS spôsobila dočasné zníženie záujmu o toto letovisko. Situácia sa však stabilizovala a vnímame, že klienti sa pýtajú, cítime zvýšený záujem a je otázkou krátkej budúcnosti, kedy sa opäť obnovia lety do letoviska Sharm el Sheikh zo Slovenska,“ povedal pre Dnes24.sk v júli tohto roka Roman Berkes, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA). Tento kút Egypta je pre Slovákov dostupný, avšak s odletmi z Viedne či z Budapešti.

Tlaky na Egypt

Izraelská armáda v piatok nariadila 1,1 miliónu obyvateľov severnej časti pásma Gazy, aby odišli na juh enklávy, ktorý hraničí s Egyptom. Aj samotný Egypt sa obáva, že Palestínčania vezmú jeho hranice útokom, ako tomu bolo v roku 2008 – krátko na začiatku izraelskej blokády.

Humanitárna pomoc zo zahraničia určená pre palestínskych civilistov sa v nedeľu nahromadila na egyptskej strane priechodu Rafah. Agentúru AFP o tom v nedeľu informovali očití svedkovia.

Egypt sa obáva, že Palestínčania prerazia blokády na hraniciach.

Medzičasom do letisko Aríš vzdialené asi 50 kilometrov západne od Rafahu dorazili zásielky humanitárnej pomoci z Jordánska, Turecka a Spojených arabských emirátov.

Priechod Rafah je uzavretý v dôsledku troch útokov izraelekej armády, ktorým bol vystavený v pondelok a utorok.

