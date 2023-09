Panika na pláži v Egypte! Ženu v známom letovisku napadol ŽRALOK, odhryzol jej RUKU!

Egyptské letoviská lákajú ročne tisíce turistov. Krajina faraónov žije najmä z cestovného ruchu. Posledný útok žraloka sa tam udial tento rok v júni. V letovisku Hurghada zabil žralok mladého Rusa.

V stredu však došlo k ďalšiemu útoku morského predátora. Tentoraz na pláži v Dahabe, ktoré sa nachádza na južnom Sinaji blízko známeho letoviska Sharm-el Sheikh. Egyptská ministerka životného prostredia Yasmine Fouadována na sociálnej sieti oznámila uzavretie hotelovej pláže Laguna po tom, čo egyptskú ženu napadol žralok.

Na sociálnych sieťach dokonca začali kolovať videá z osudného dňa. „Žralok napadol človeka v Egypte. Obeti mal odhryznúť ruku priamo pod ramenom,“ zverejnili ľudia na internete potom, ako sa po útoku na pláži rozšírila panika a turisti z nej začali utekať preč.

Obľúbenú pláž sa úrady rozhodli uzavrieť až do odvolania. „Ministerka uzavrie jednu z pláží v Dahabe, kým sa situácia náležite neprešetrí,“ oznámilo ministerstvo.

