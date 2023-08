Zdroj: Unsplash.com , Pixabay.com LABUŤOVÝ Usi sa OZVAL! Príbeh tehotnej Slovenky s Egypťanom má nečakaný ZVRAT! Žena, ktorá sa o svoj príbeh po krátkej letnej láske s Egypťanom podelila s celým Slovenskom, sa opäť pripomenula. 10. august 2023 ELA Magazín Ona

10. august 2023 ELA Magazín Ona LABUŤOVÝ Usi sa OZVAL! Príbeh tehotnej Slovenky s Egypťanom má nečakaný ZVRAT! Žena, ktorá sa o svoj príbeh po krátkej letnej láske s Egypťanom podelila s celým Slovenskom, sa opäť pripomenula.

Pred necelým mesiacom sa istá Slovenka podelila so svojím príbehom, ktorý nie je ani prvý ani posledný. Na dovolenke v egyptskej Hurghade mala krátky románik s upratovačom izby.

V skupine Ženy držia spolu napísala o svojom probléme: „Je cestovná kancelária alebo hotel povinný poskytnúť meno zamestnanca hotela, ak som s ním otehotnela? Neviem o ňom nič viac len ako vyzeral, v ktorom dátume upratoval izby a že robil labute z plachiet. Takto sa snažil získať bakšiš a moju pozornosť. Chcem, aby na dieťa platil… krstné meno alebo prezývku mal „Usi“. Hurghada sunrise. Alebo nepozná ho niekto? Bola som tam v marci,“ rozpísala sa nemenovaná Slovenka.

Usi sa našiel!

Príbeh neznámej dámy riešilo celé Slovensko a áno, na nešťastnici nenechali na internete ani nitku suchú. Vznikli desiatky satirických memečiek o labutiach a mnohí si zrejme ťukali na čelo, že toto môže dopadnúť dobre.

Anonymná dáma sa prihlásila opäť. Správy o tom, že ho hľadá, sa dostali až do Hurghady. Jej egyptská láska Usi sa ozval sám!

„Ubezpečil ma, že sa o naše dieťa aj o mňa postará. Má starší, ale vytapetovaný byt s rodičmi, asi 150 km od Hurghady, a radi ma tam privítajú. Ako dôkaz poslal seflie na peknom farebnom balkóne. Posledný augustový týždeň tam letím a vraj vybavíme všetky potrebné papiere, aby som sa tam mohla vydať a stať sa občiankou. To si chcem ešte premyslieť (nie som hlúpa, ako si veľa z vás myslí), ale skôr to vidím na áno. Pre naše dieťa a aj pre mňa to bude lepšie… je extrémne milý, keď mi volá cez Skype. Len anglicky vie pomenej a aj ja… to ale isto spolu prekonáme. Tu na Slovensku som ešte nestretla muža, ktorý by sa o mňa chcel hneď postarať. Má riadne zamestnanie ako chyžný a je preverený hotelom. Upratuje poriadne a všetko po ňom zostane vyleštené,“ píše o malom happy ende dotyčná.

Hurá do Egypta!

Síce je budúci otecko zamestnaný, pravdou je, že práca chyžného, i keď upratuje poriadne, je veľmi slabo platená. Muži v jeho pozícii zarobia sotva cez 100 eur mesačne, odkázaní sú aj na tzv bakšiš (všimné) od turistov. No aj otázku finančného zabezpečenia má nateraz Slovenka vyriešenú.

„Ja mám ešte usporené, čo som zdedila po mame a aj dom po rodičoch som dala na predaj. Vypočítal, že tam za to vydržíme žiť aj osem rokov – keď sa predá dom. Iba som vám chcela poďakovať a zlé reči ma neodradili. Usi nás ľúbi a more majú krásne. Niet čo riešiť. Teším sa na teba Eypt,“ zakončila nateraz zamilovaná dáma.

Nuž, príbehov o „zamilovaných“ Egypťanoch na celý život, ako ten jej, je veľa. Snáď im to vydrží dlhšie ako tých osem rokov resp. kým sa neminú peniaze. O tamojších mužoch je všeobecne známe, že pred únikom z chudoby si cielene vyhľadávajú turistky z Európy, ktoré sa o nich majú postarať.

Ahojte. To som ja co pisala za Usiho. V prvom rade vam chcem podakovat za maximalnu diskretnost. Moj prispevok riesilo... Posted by Ženy držia spolu on Wednesday, August 9, 2023

Zdroj: Dnes24.sk