6. december 2023 ELA Zo zahraničia Slováci v Egypte v ohrození života! Letovisko zasiahla SILNÁ búrka, BOLI SME pri tom! VIDEO Zatiaľ čo doma je zima a máme za sebou už aj prvé snehové kalamity, mnohí Slováci si v decembri užívajú teplé krajiny. No aj tie, kde málokedy prší, vedia poriadne prekvapiť.

Jednou z krajín, ktorá je v tomto ročnom období vyhľadávaná Slovákmi, je aj obľúbený Egypt. Zatiaľ čo v lete sú tu extrémne horúčavy presahujúce aj 40 °C, záver roka je ako stvorený na návštevu pamiatok, fakultatívnych výletov či niekoľkodňovej plavby po Níle.

A hoci si denné teploty držia v priemere okolo 25 °C, stále je príjemne teplo a dá sa aj kúpať. Cestovné kancelárie majú Egypt v ponuke aj posledný mesiac v roku, a tak ako my z redakcie, sa do Egypta vybrali viacerí Slováci.

Prudký lejak a blesky

Čo však nikto z nás nečakal, je adrenalínový zážitok v podobe silnej egyptskej búrky, intenzívnych bleskov, zaliatej diaľnice a zaplavených ciest počas individuálneho výletu medzi letoviskom Marsa Alam a mestom El Qoseir. V meste Port Ghalib voda ohla aj pouličné lampy.

Intenzívne zrážky boli natoľko silné, že mnohé autá uviazli na ceste. Takýto prívalový dážď prekvapil aj profesionálneho inštruktora potápania Marka Rybku, ktorý sa v Egypte pohybuje už viac ako 20 rokov a s ktorým sme sa boli potápať v Marsa Alam.

„Nemám slov. Neviem nájsť správny výraz. Sedeli sme v tom aute, asi sa to ani nedá opísať, ako sme to prežili. Voda sa v strede púšte začala valiť z každej strany, prudko stúpať, autá okolo sťahovalo z cesty, my sme sa otočili v lieviku, kde sa na nás valila voda a kamene z každej strany, nebol som si vôbec istý, že z toho vylezieme. Keď začala tiecť voda cez palubovku na nohy spolujazdcovi, už som vedel, že je naozaj zle. Mali sme veľké šťastie, že sme zišli z diaľnice na poslednú chvíľu na Port Ghalib, kde sme už videli ako sa to celé prelialo cez letisko a rezorty. V aute boli aj dvaja cestovatelia, ktorí precestovali celú subsaharskú Afriku, no nikto z nás doteraz nikdy nič podobné nezažil,“ zhodnotil Marek.

VIDEO: Takto sa našej posádke podarilo natočiť video prudkého a silného dažďa v Egypte 5. decembra 2023.

Zdroj: Dnes24.sk

