Zdroj: www.pixabay.com Dočká sa niektorý okres SIVEJ farby, ktorá znamená žiť po starom a bez rúšok? Už mesiace sa Slovensko riadi COVID automatom, ktorý podľa farieb určuje obmedzenia v danom okrese. Na mape sa však ešte neobjavila sivá farba. Stane sa tak niekedy? 13. júl 2021 han Zo Slovenska

13. júl 2021 han Zo Slovenska Dočká sa niektorý okres SIVEJ farby, ktorá znamená žiť po starom a bez rúšok? Už mesiace sa Slovensko riadi COVID automatom, ktorý podľa farieb určuje obmedzenia v danom okrese. Na mape sa však ešte neobjavila sivá farba. Stane sa tak niekedy?

Na covidovej mape Slovenska je dokopy sedem farieb: zelená, žltá, oranžová, ružová, červená, bordová a čierna. Každú jednu z nich sme si vyskúšali, no teraz by mala byť na rade aj vytúžená sivá farba. Tá totiž symbolizuje absolútnu „slobodu“, čiže život bez akýchkoľvek obmedzení.

Sivé označenie okresu hovorí, že ide o stav, kedy je COVID automat vypnutý, keďže nebol v danom regióne dlhodobo zistený nový prípad nákazy. Zdá však, že to príliš reálne nie je. Vysvetľuje to na webe tvnoviny.sk odborník na dáta Ivan Bošňák.

„Máme okresy, ktoré druhý týždeň nemajú pozitívneho a ani jedného pacienta v nemocnici s COVID-om. Napriek tomu starý a neupravený COVID automat, „epitím“ a konzílium nedovolia okresom, aby sa dostali do normálu. Môžeme len uvažovať nad tým, čo ich v rozhodnutiach vedie a na čo sa čaká," sú slová Bošňáka, ktorý stojí aj za stránkou Dáta bez pátosu, ktorá počas celej pandémie upozorňuje na údaje a štatistiky aj prostredníctvom Facebooku.

Vypne ho až po pandémii?

Ako píše portál tvnoviny.sk, Ministerstvo zdravotníctva SR zapína automat vtedy, keď WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) vyhlási pandémiu a vypína, keď WHO pandémiu vyhlási za skončenú. „Vzhľadom na situáciu vo svete je preto nemožné odhadnúť, kedy bude oficiálne pandémia ukončená. Život bez opatrení preto tak skoro zrejme nebude realitou,“ stojí v článku.

Analytik uvádza, že máme na Slovensku okresy, v ktorých nie sú už dva týždne nové prípady, dokonca ani noví pacienti v nemocniciach. Niektoré okresy na Slovensku nevykázali pozitívne testovaného dva týždne za sebou a nemajú s COVID-om žiadneho pacienta v nemocnici.

Dlho by to nevydržalo

To si myslí Bošňák. „Aj slovenský automat musí ‚normálnu fázu‘ obsahovať, ale vláda a epiteam o tom nediskutujú. Vyzerá, to tak, že okolie Slovenska má ďaleko menšie problémy ako niektoré krajiny Európy, ale cestovanie zatiaľ nie je významne obmedzené. Ak by sme my aj vošli do šedej farby, zrušili by rúška v interiéri a bez obmedzení spustili hromadné podujatia bez limitu, tak by sme tam dlho nevydržali. Ak by sa do sivej dostal nejaký región alebo kraj, tak veľmi skoro by sme videli, že sa tá oblasť vráti do stavu monitorovania, teda do zelenej a postupne do žltej,“ vysvetlil odborník na analytické dáta.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Chystáte sa na dovolenku do Talianska, Chorvátska či Egypta? Viac o aktuálnych opatreniach v dovolenkových destináciách sa dočítate aj v kategórii Cestovanie.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

Zdroj: Dnes24.sk