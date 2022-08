Zdroj: pixabay.com Trápia vás v lete popraskané päty? LACNÉ a jednoduché triky spravia zázraky na počkanie Chcete sa zbaviť popraskanej kože alebo ju zjemniť? Nikdy to nebolo jednoduchšie. 27. august 2022 Monika Hanigovská Magazín

27. august 2022 Monika Hanigovská Magazín Trápia vás v lete popraskané päty? LACNÉ a jednoduché triky spravia zázraky na počkanie Chcete sa zbaviť popraskanej kože alebo ju zjemniť? Nikdy to nebolo jednoduchšie.

Popraskané päty nám vedia v lete poriadne strpčiť život. Ak máte drsnú a boľavú kožu a vyskúšali ste všetky dostupné produkty, nezúfajte! Už naše babičky bojovali s týmto problémom a na dosiahnutie hebkých nôh využívali bežne dostupné suroviny.

1) Bravčová masť alebo tvaroh

Na bravčovú masť nedajú dodnes dopustiť mnohé gazdinky. Používajú ju počas varenia, keďže neobsahuje škodlivé trans tuky, ktoré sa spájajú s vyšším rizikom srdečných chorôb.

No vedeli ste, že bravčová masť vám dokáže zjemniť drsnú kožu na pätách? Natrite pokožku hrubšou vrstvou, zabaľte do igelitky či plastového vrecka, potom si navlečte ponožky a nechajte cez noc pôsobiť. A je to! Opakujte postup niekoľkokrát.

Ak nemáte doma masť, môžete použiť tvaroh. Pripravte sa však na nevábnu vôňu, no hladké nohy za to rozhodne stoja.

2) Octový kúpeľ

Skúste použiť biely ocot. Pripravte si vodný kúpeľ a to tak, že zmiešate vodu a ocot (60 ml). Ak chcete, môžete pridať esenciálny olej. Nohy nechajte v kúpeli pôsobiť aspoň 15 minút, následne ich dobre vydrhnite a dôkladne vysušte.

3) Škoricový peeling

Vyskúšajte aj voňavý škoricový peeling. Zmiešajte kokosový olej (2 PL), šálku cukru (môže byť kryštálový, hnedý alebo trstený) a štipku mletej škorice. Škorica má známe antiseptické účinky, kryštáliky cukru sa postarajú o postupné vyhladenie kože a kokosový olej má upokojujúce účinky.

4) Kávový peeling

Káva má výborné protizápalové účinky. Využite ju aj na päty! Na peeling budete potrebovať približne 2 PL mletej kávy (pozor, nie instantnej), 3 PL kokosového alebo olivového oleja a 1 PL kryštálového cukru. Všetko dobre premiešajte a naneste na popraskané päty. Odporúčame nohy opäť zabaliť, zmes nechajte pôsobiť dlhšie.

