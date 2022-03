Anonymous hackli ruské tlačiarne: Vytlačili tisíce stránok o Putinových zverstvách

Útoky hackerského hnutia Anonymous naberajú na sile. Najnovšie sa im podarilo hacknúť desiatky až stovky tlačiarní naprieč Ruskom, z ktorých vytlačili tisíce dokumentov s informáciami o krviprelievaní na Ukrajine.

V Rusku aktuálne panuje silná cenzúra, sociálne siete Instagram a Facebook sú zablokované, médiá môžu o zverstvách na Ukrajine informovať ako o „špeciálnej vojenskej operácii“ a preberať informácie môžu len od oficiálnych ruských zdrojov.

Anonymous po začatí invázie na Ukrajinu vyhlásili Rusku kybernetickú vojnu s cieľom potláčať dezinformácie v krajine a šíriť pravdivé informácie.

Odvtedy sa im podarilo nabúrať sa do ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos, zverejnili telefónne čísla a e-mailové adresy bežných obyvateľov Ruska, nabúrali sa do bezpečnostných kamier naprieč krajinou, získali dokumenty z úradu Roskomnadzor a hackli aj ruské štátne televízie. Všetko s cieľom informovať Rusov o zverstvách, ktoré pácha Putin na Ukrajine.

Najnovšie hackli tlačiarne Rusov po celej krajine. Vytlačili z nich tisíce dokumentov, v ktorých sa píše o tom, že ich prezident, Kremeľ a ruské médiá Rusov klamú.

V poslednom odseku sa píše, že „zväzok papiera a atramentu je malá cena za krv nevinných“. Povzbudzujú tiež Rusov, aby bojovali za svoje „dedičstvo a česť, zvrhnite Putinov skorumpovaný systém, ktorý vám kradne z vrecka“ (preklad získaný prostredníctvom aplikácie Al Lens, pozn. red.).

Dokumenty obsahujú aj informácie o prehliadači Tor, prostredníctvom ktorého je možné obísť cenzúru na internete.

Na operácii pracuje 15 ľudí, uviedli hackeri na sociálnej sieti Twitter s tým, že sa im podarilo vytlačiť už viac ako 100-tisíc kusov dokumentov.

We are #Anonymous



We have been printing anti-propoganda and tor installation instructions to printers all over #Russia for 2 hours, and printed 100,000+ copies so far. 15 people working on this op as we speak.#OpRussia #OpUkraine #ASS #ASSHAT #OpRedScare #AnonOps pic.twitter.com/szNnalaG0R