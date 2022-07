Zdroj: pixabay.com ŠÚCHAJÚ sa vám v lete vnútorné stehná? 5 tipov, ako si užiť v lete sukňu a šaty Myslíte si, že si nemôžete dovoliť nič kratšie? Nebojte sa bolesti a odrenín, vychutnajte si sukňu či šaty bez problémov. 10. júl 2022 Monika Hanigovská Magazín

10. júl 2022 Monika Hanigovská Magazín ŠÚCHAJÚ sa vám v lete vnútorné stehná? 5 tipov, ako si užiť v lete sukňu a šaty Myslíte si, že si nemôžete dovoliť nič kratšie? Nebojte sa bolesti a odrenín, vychutnajte si sukňu či šaty bez problémov.

Tuk sa ukladá kdekoľvek na tele, no dokáže potrápiť aj na miestach, kde to hlavne v lete môže poradne zaštípať! Leto je pre niektoré ženy preto každoročnou skúškou nervov.

Aj vás trápia odreniny vnútorných stehien? Prinášame vám niekoľko tipov, ako si uľaviť.

1) Prášok ako doplnok kabelky

Ak sa nechcete vzdať počas horúceho leta obľúbenej sukne alebo šiat, majte vždy po ruke klasický detský zásyp. Háklivé miesta si vždy pred odchodom z domu jemne prepudrujte.

Zásyp zabráni bolestivému treniu, opakujte prepudrovanie podľa potreby. No ak sa vám trú nohy viac, skúste ďalšie finty.

2) Antiperspirant sa dá použiť aj inak

Antiperspirant dokáže účinne chrániť pred potom v podpazuší. Ak sa však potíte nižšie, skúste ho použiť i na pokožku medzi stehnami. Mali by ste pocítiť rýchlu úľavu, pretože pokožka sa bude v týchto miestach po aplikácii menej trieť.

3) Cenovo dostupná vazelína

„Vazelína je známa mazacími účinkami. Môže vytvoriť bariéru proti treniu a odieraniu. Použite ju aj na odreté stehná, pocítite úľavu od pálenia,“ radí Healthline.

Vazelína funguje rovnako dobre ako špeciálne balzamy, pokiaľ ide o prevenciu odierania a výhodou je, že je cenovo azda najdostupnejšou pomôckou.

4) Kraťasy

V ponuke sú aj samodržiace stehenné pásy, tie sa však môžu ľahko zošmyknúť. Skúste šortky, proti odieraniu stehien fungujú obzvlášť dobre pod šatami. „Kompresné šortky, ako aj iné priliehavé atletické šortky, môžu dobre fungovať pri prevencii odierania stehien,“ píše Healthline.

5) Skrátené pančušky

Zachránia vás aj klasické silónkové pančuchy. Odteraz ich vyhadzovať nebudete! Odporúčame lesklé so sťahujúcim efektom. Stačí, ak silónky vystriháte do krátkych nohavíc, a je to! Stačí si obliecť svoj obľúbený krátky kúsok a vyraziť smelo do ulíc.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk