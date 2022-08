Zdroj: pixabay.com Uvažujete nad klimatizáciou v byte? Nemôžete si ju inštalovať IBA TAK, upozorňujú správcovia Horúčavy, rozpálené strechy a prehriate byty. Na zábery okien bytových domov a panelákov, ktoré zdobia klimatizácie, sme boli zvyknutí viac zo zahraničia. Keďže Slovensko trápia extrémne horúčavy už nejaký ten rok, mnohí siahajú po klimatizácii aj v bytoch. 2. august 2022 ELA Správy Zo Slovenska

2. august 2022 ELA Správy Zo Slovenska Uvažujete nad klimatizáciou v byte? Nemôžete si ju inštalovať IBA TAK, upozorňujú správcovia Horúčavy, rozpálené strechy a prehriate byty. Na zábery okien bytových domov a panelákov, ktoré zdobia klimatizácie, sme boli zvyknutí viac zo zahraničia. Keďže Slovensko trápia extrémne horúčavy už nejaký ten rok, mnohí siahajú po klimatizácii aj v bytoch.

Ak práve nebývate v rodinnom dome, ale v klasickom paneláku či akomkoľvek dome s bytmi, vyriešiť horúčavy nainštalovaním klimatizácie sa zdá byť jednoduché riešenie. Stačí ju zakúpiť a nechať si ju nainštalovať spoločnosťou, ktorá tieto služby zabezpečuje.

„To však neplatí pre obyvateľov bytových domov, pretože s inštaláciou klimatizácie sú v tomto prípade spojené viaceré povinnosti,“ upozorňuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov.

Spoločný priestor

Je nutné si uvedomiť, že inštaláciou klimatizácie vlastník bytu zasahuje do spoločného priestoru, vzhľadom na to, že je umiestnená priamo na fasáde.

Inštalácia môže spôsobiť poškodenie celistvosti zateplenia, a teda môže vzniknúť miesto potenciálneho zatekania, čo má za následok znehodnotenie zateplenia alebo možný vznik plesní pod izolantom, vysvetľuje združenie.

S inštaláciou klimatizácie sú však spojené niektoré nežiadúce účinky, s ktorými sa pre zmenu stretnú ostatní obyvatelia bytového domu.

„Prvým takýmto javom je odvod kondenzačného výtoku, ktorý vzniká samotnou činnosťou klimatizácie, čo počas horúcich dní môže byť aj 40 litrov denne. Tento kondenzačný výtok potom môže znepríjemňovať život susedom tým, že im kvapká na ich balkóny či steká po fasáde bytového domu, pokiaľ majiteľ nezabezpečí jeho zachytávanie. Druhým javom je hluk, ktorý klimatizačná jednotka pri jej používaní produkuje a to môže byť opäť rušivým elementom, ktorý môže naštrbiť susedské vzťahy. O estetickej stránke umiestnenia klimatizácií na bytových domoch by sa dal napísať samostatný článok. Nesúmerne a rôznorodo umiestnené klimatizačné jednotky pôsobia z estetického hľadiska rušivo,“ uvádza ďalej združenie.

Nie je to individuálne rozhodnutie

Vlastníci sa častokrát domnievajú, že to či si klimatizáciu zabezpečia alebo nie, je plne na ich rozhodnutí, no v tomto prípade sa mýlia. Prečo? Ako vysvetľuje združenie, v § 2 ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je jasne definované čo sa považuje za spoločné časti domu a fasáda do nich patrí.

Fasáda je spoločnou časťou bytového domu tak ako aj lodžie, balkóny a terasy s právom výlučného užívania v zmysle § 19 tohto zákona.

„No čo je dôležitejšie je skutočnosť, že podľa § 14b ods.1 písm. m) tohto zákona nie je možné do nich zasahovať na základe individuálneho rozhodnutia vlastníka, keďže ide o zásah do spoločného majetku ostatných spoluvlastníkov. Na takýto zásah teda potrebuje súhlas aj ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v kvóre nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov,“ dodáva združenie.

V praxi sa však bežne inštalujú klimatizačné jednotky na fasády bytových domov bez predchádzajúceho súhlasu ostatných vlastníkov a správcovia, predsedovia ale aj ostatní vlastníci pred tým zatvárajú oči.

Zdroj: Dnes24.sk