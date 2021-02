8. február 2021 Milan Hanzel Správy Politika Bývalý kotlebovec Mazurek chystá novú stranu: Ideme ZACHRÁNIŤ Slovensko!

Koniec v politike? Ani náhodou! Odídenec z Kotlebovej strany Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Milan Mazurek verejne vyhlásil, že pracuje na založení novej strany!

Strana Mariana Kotlebu bola jednou z mála, z ktorej sa prípadné stranícke nezhody či atmosféra dostávali na povrch k verejnosti. Svoju „špinavú bielizeň“ si jej členovia rozhodne neprepierali cez médiá či sociálne site.

Už je to ale niekoľko dní, čo sa začali v ĽSNS diať mimoriadne vážne veci. V strane totiž skončil nielen europoslanec Milan Uhrík, ale aj poslanci NR SR Milan Mazurek, Ondrej Ďurica, Miroslav Suja, Eduard Kočiš a Miroslav Urban.

Novinka od Mazureka

Práve Milan Mazurek sa na sociálnej sieti v Kulturblogu vyjadril jednoznačne a jasne, že z politiky neodchádza. Práve naopak!

„Neviem ako sa budú teraz percentá strany ĽSNS vyvíjať a neviem ako ich navyšovať, pretože to nie je moja téma a ani už práca,“ zareagoval Mazurek na otázku jedného z poslucháčov, ktorí sa ho pýtali konkrétne otázky. K téme o založení novej politickej strany sa však rozrečnil.

„Pracujeme na tom, aby sme Slovensku mohli doniesť novú alternatívu, ktorá bude slušná, odborná a razantná!“ potvrdil Mazurek, ktorý novú subjekt chystá s kolegom Uhríkom.

Aj v nasledujúcich minútach sa venoval tejto téme. „Chceme odstrániť nedostatky, aby sme túto stranu dostali z absolútnej izolácie do popredia. Preto spolupracujem s Milanom Uhríkom a už máme rozbehnuté jednania a v najbližších týždňoch predstavíme Slovensku nové plány,“ vyriekol Milan Mazurek a doplnil: „Máme odhodlanie, kvalitné schopnosti a verím, že aj dostatočný entuziazmus na to, aby sme to na Slovensku zmenili.“

„Teším sa, že spravíme všetko preto, aby sme pomohli Slovensko zachrániť,“ poznamenal.

Slová k Lipšicovi

Pri príležitosti takmer dvojhodinového priestoru si neodpustil pár poznámok aj na adresu Daniela Lipšica. „Nevidím Lipšicovi do hlavy a ani nechcem, pretože by mi bolo zle. Dôležitejšie je, že na každom vieš nájsť niečo pozitívne, no účelom jeho pozície je dodržiavanie zákonov ako sú nastavené,“ uviedol Mazurek smerom k novému špeciálnemu prokurátorovi.

Pád vlády

Okrem testovania a koronavírusu sa na politickej scéne skloňuje aj referendum o predčasných parlamentných voľbách. „Bez ohľadu na Smer a Hlas, ktorí sú propagátori referenda, budú z toho ťažiť politické body. Nech z toho majú, čo chcú, mne je to jedno. Pre mňa je dôležitejšie, aby táto vláda padla. Ako také referendum podporujem. Zúčastním sa a podpíšem ho a nebudem trucovať a hľadať žabomyšie vojny. Vnímam to tak, že ako poslanec sa mám zaujímať o to, že čo je ku prospechu národa, podporím to,“ vyhlásil Mazurek, ktorý dodal, že sa na zbieraní podpisov nezúčastní.

„Nikto ma neoslovil, ale myslím si, že sa dostatočný počet podpisov vyzbiera,“ dodal. Ako v rozhovore Kulturblogu tiež dodal, „Nemám obrovské oči, že budeme mať 30 percent, ale urobím všetko, čo je v mojich silách,“ dodal Mazurek.

„Potkani zaplatení Židmi“

Rozkol v ĽSNS spôsobil, že niekdajší nerozluční spojenci sa teraz navzájom urážajú a obviňujú. Ľudia, ktorí ostali s Kotlebom, odídencov obviňujú z rozbíjania „národnej“ scény a tvrdia, že sa spolčili so Židmi, napísali Aktulity.sk, ktoré upozornili na vznik novej strany.

Oblastný predseda strany v Bánovciach nad Bebravou Anton Grňo, ktorého súd odsúdil za pozdrav „na stráž“ na peňažný trest 5000 eur, napríklad Mazurekovi s Uhríkom odkázal, že sú to „potkani zaplatení Židmi“, dodali Aktuality.

