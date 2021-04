Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Čaputovej prejavy? Ako MISA HRACHU! Matovič opäť TVRDO naložil prezidentke a ďalším Expremiér a líder OĽaNO Igor Matovič v diskusii pripomenul aj spory v koalícii a vládnu krízu. 30. apríl 2021 Politika

30. apríl 2021 Politika Čaputovej prejavy? Ako MISA HRACHU! Matovič opäť TVRDO naložil prezidentke a ďalším Expremiér a líder OĽaNO Igor Matovič v diskusii pripomenul aj spory v koalícii a vládnu krízu.

Expremiér Igor Matovič (OĽANO) sa ospravedlnil v pléne Národnej rady (NR) SR všetkým, ktorých sa počas svojho pôsobenia vo funkcii predsedu vlády dotkol a ktorí jeho vyjadrenia vnímali ako nenáležité.

Hovorí, že ho „do nepríčetna“ privádzala ľahostajnosť niektorých voči potrebe ochrany životov a zdravia ľudí. „Verím, že väčšina z vás by konala rovnako,“ povedal.

Počas diskusie k programovému vyhláseniu vlády (PVV) tiež uviedol, že je hrdý na viacerých ministrov a ich prácu. Opätovne kritizoval prezidentku SR Zuzanu Čaputovú za jej vyjadrenia počas pandémie aj opozíciu.

„Dnes tu stojím ako človek, ktorého tento zápas hodnôt pokoril na úplne dno,” dodal expremiér s tým, že urobil aj chyby. Mrzí ho, že aj kľúčoví reprezentanti štátu, veľakrát tí najvyšší, podliehali pokušeniu pozerať sa na preferencie.

„Mrzí ma, že za ten rok som od pani prezidentky počul minimum vystúpení, ktoré by ľudí nabádali, aby sa správali zodpovedne, aby sa chránili, aby pomohli vláde,” podotkol.

Čaputovej prejavy ako misa hrachu

Matovič poznamenal, že ako premiér mal kľúčovú úlohu bojovať s pandémiou nového koronavírusu. Tvrdí, že išlo o boj s ľuďmi, ktorí dávali na prvé miesto slobodu jednotlivca.

Poukázal najmä na opozičný Smer-SD a Hlas-SD. Poďakoval sa všetkým, ktorí na prvé miesto postavili zápas za záchranu životov. Prezidentke Čaputovej vyčítal, že za uplynulý rok od nej počul len minimum vyjadrení nabádajúcich ľudí, aby sa chránili a pomohli vláde.

Hlavu štátu vyčítal, že mala málo príhovorov k pandémii a málo podporovala vládu. Jej vystúpenia k ľuďom prirovnal „k mise plnej hrachu“.

Obhajoval antigénové testovanie

Matovič pred parlamentom opakovane obhajoval antigénové testovanie. Pýtal sa, či je tisíc eur za nájdenie jedného pozitívneho touto metódou veľa.

V diskusii pripomenul aj spory v koalícii a vládnu krízu. Napriek tomu je hrdý na ministrov. Hrdý je na ministerku investícii a informatizácie Veroniku Remišovú (Za ľudí) za to, ako narába s eurofondami, hoci v zlomovej situácii „stála na opačnej strane“.

Pochválil aj exministra financií a nového premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina), Milana Krajniaka (Sme rodina) za prácu v rezorte práce, či Jána Budaja (OĽANO) ako šéfa envirorezortu.

Ocenil aj „čistky“

Ocenil aj „čistky“, ktoré z pozície ministra vnútra zabezpečuje Roman Mikulec (OĽANO) tým, že dal slobodu konať kľúčovým ľuďom a vyšetrovateľom. Dodal, že je hrdý aj na ostatných členov vlády, ktorí si, „niekto viac a niekto menej“, svoju prácu vykonávajú dobre.

„Konečne vystúpil skutočný premiér. Keby ste videli, ako sa zaľúbene na vás pozerala vaša sekretárka – pán Heger,“ reagoval na Matovičovo vystúpenie Ľuboš Blaha (Smer-SD). Vyhlásil, že táto vláda premenila Slovensko na jeden veľký koncentračný tábor.

Expremiéra obvinil, že môže za nedostatok liekov na Slovensku, „zbabraný“ nákup Sputnika, vulgarizáciu slovenskej politiky, nárast nenávisti i za to, že ľudia a firmy nedostali štátnu pomoc a podobne.

Blamáž s očkovaním mladých?

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) sa dva dni po otvorení registrácie na očkovanie pre ľudí od 16 rokov vyjadril, že "nie je to fajn, ale stať sa to môže.“ Lengvarský uviedol, že sa na to bude pýtať. Argumentoval tým, že na niektorých miestach je možno nízky záujem starších o očkovanie.

Poobede ale Igor Matovič na sociálnej sieti k tomu napísal: „Verím, že Ministerstvo zdravotníctva nepripustí BLAMÁŽ, aby ešte predtým ako budú zaočkovaní starí ľudia a chronicky chorí, ktorí chcú byť zaočkovaní, bol zaočkovaný čo i len jeden zdravý 16–17 ročný tínedžer Pfizerom či Modernou. Bol by to znak úplného zlyhania zdravého rozumu, ministerstva a malo by patričné a nemilosrdné následky. Píšem radšej verejne, aby neboli zase nejaké trápne výhovorky,“ uviedol Matovič.

