Zdroj: pixabay.com , pixabay.com , Facebook.com/Archaeology Magazine Cestovateľka v čase? Múmia spred vyše TISÍC rokov má topánky ako od známej ZNAČKY Svet s údivom pozerá na pozostatky ženy, ktorá vyzerá tak, akoby si počas života „odbehla“ do nášho sveta. Stačí sa jej pozrieť na jej obuv. 24. jún 2023 Magazín

24. jún 2023 Magazín Cestovateľka v čase? Múmia spred vyše TISÍC rokov má topánky ako od známej ZNAČKY Svet s údivom pozerá na pozostatky ženy, ktorá vyzerá tak, akoby si počas života „odbehla“ do nášho sveta. Stačí sa jej pozrieť na jej obuv.

Keď mongolskí archeológovia objavili hlboko vo vnútri pohoria Altaj múmiu, ktorá zomrela pred viac ako 1 500 rokmi, mnohí z nich ostali prekvapení. Odborníci veľmi rýchlo zistili, že pred sebou majú dobre zachované mumifikované pozostatky ženy s jedinečným citom pre módu.

Topánky sú takmer ako z dielne známej športovej značky. Mnohí sa zhodujú na tom, že im pripomínajú dizajnový podpis športovej značky Adidas.

K móde mala blízko

Napriek tomu, že múmiu našli pred niekoľkými rokmi v tamojšej jaskyni, dodnes je v intenzívnom hľadáčiku širokej verejnosti, okruhu špecialistov pracujúcich v módnom priemysle a nedáva spávať ani najznámejším konšpirátorom.

„Pruhy na topánkach pripomínajú topánky Adidas – v tomto zmysle sú zaujímavým predmetom štúdie pre etnografov, ide o veľmi moderný štýl,“ povedal pre Daily Star vedúci výskumu Galbadrakh Enkhbat.

Archeológovia zistili, že neznáma žena nemala od módneho biznisu až tak ďaleko, pracovala ako krajčírka. „Celkovo pôsobia výstredne, no štýlovo. V chladnom počasí by som si s radosťou topánky obul. Tento kúsok má vysokokvalitné stehy, jasné červené a čierne pruhy, okamžite by som si ho kúpil,“ zhodnotil topánky tamojší módny expert pre portál Siberian Times.

Množstvo reakcií

A ako to už býva, ľudia sa bavia. „Cestovanie v čase potvrdené,“ okomentoval nález istý užívateľ na internete. A ozval sa ďalší, ktorý svoj komentár okorenil poriadnou dávkou irónie: „Počkajte, keď to zistí Adidas, môže zaslať žalobu za porušenie autorských práv.“

„Prekliaty cestovatelia v čase… Mohli predchádzať katastrofám a tomu všetkému, ale nie… tam učia domácich, ako vyrábať tenisky Adidas,“ ozval sa iný.

Telo múmie spolu so starovekým nožom, sedlom, taškou, hrebeňom, zrkadlom a trendy topánkami je možné vidieť v Národnom múzeu Mongolska.

Foto: ilustračné

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk