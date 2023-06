Zdroj: pixabay.com , pixabay.com Cestujete do Chorvátska? Najobľúbenejšia lokalita si za KUFRE na kolieskach pýta POPLATOK V Dubrovníku už len tak neuvidíte turistu ťahať kufre na kolieskach. Aj keď dostali stopku od starostu, na ubytovacie zariadenie ich dostanete prostredníctvom spoplatnenej novinky. 17. jún 2023 Monika Hanigovská Cestovanie

Chorvátsko chŕli jedno nariadenie za druhým. Najnovšie sa o rozruch postaral starosta Dubrovníka. Mato Franković vydal zákaz kufrov na kolieskach. Informuje o tom Jutarnji List.

„Pozrite sa, toto nie je predvolebná kampaň. Naše mesto potrebuje poriadok a koniec koncov, odkedy som primátorom, neustále s niekým vediem vojnu. Trochu so suvenírmi, trochu so stavbármi, trochu s reštaurátormi,“ uviedol na začiatku rozhovoru.

Za poplatok

„Hrkotavý“ zvuk mal údajne prekážať obyvateľom centra. Mesto sa preto rozhodlo zakročiť proti nadmernému hluku zákazom. Vycestovať na dovolenku s kuframi nakoniec budete môcť, no má to jeden veľký háčik.

„Turisti si kufre odložia do skriniek a my ich za úhradu privezieme na adresu, kde budú ubytovaní. Toto je len začiatok, konečným cieľom je vytvoriť logistické centrum na letisku, po ktorom bude všetka batožina doručená priamo do miesta ubytovania,“ vysvetlil Mato Franković.

Ďalšie nariadenia

Nariadenie už vstúpilo do platnosti a je súčasťou projektu s názvom Rešpektujte mesto. Pozor si dajte aj na ďalšie pravidlá: Je zakázané ponechať odpadky na ulici, venčiť štvornohého miláčika bez vôdzky, prechádzať sa mestom bez trička, liezť po pamiatkach či jazdiť po centre na motorke alebo skútri.

Všetky pravidlá si môžete pozrieť v pútavom prezentačnom videu, ktoré sa venuje aj spomínanej cestovnej batožine na kolieskach.

Video sa šíri na výletných lodiach a v lietadlách spoločnosti Croatia Airlines. Jutarnji List pripomína, že mesto sa snaží o masovú kampaň a aktívne rokuje s ďalšími leteckými prepravcami, ktorí smerujú do tejto vychytenej lokality.

