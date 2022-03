Zdroj: TASR/AP ČO a KEDY ukončí rusko-ukrajinskú vojnu? Odborníci vypracovali znepokojivú PREDPOVEĎ Mnohých Európanov trápi jediná zásadná otázka: Kedy skončí na starom kontinente najväčší konflikt od druhej svetovej vojny? Odborníci priniesli mrazivú predpoveď. 17. marec 2022 Monika Hanigovská Magazín

Zdroj: TASR/AP

Ruská invázia na Ukrajine sa v priebehu niekoľkých dní vystupňovala do jedného z najväčších vojenských konfliktov v Európe od druhej svetovej vojny. Konflikt neukončili a nestlmili ani mierové rozhovory. Čo a kedy stopne vojnu?

Na problematiku sa pozreli odborníci. Profesori Douglas B. Atkinson a Kevin Fahey vypracovali plán, podľa ktorého sa môže konflikt na Ukrajine ďalej vyvíjať. Informuje o tom portál The Conversation.

Výskum podľa ich slov naznačuje, že cesta k vojne pripomína vyjednávaciu hru, v ktorej dotknuté krajiny súťažia o územie, zdroje, vlastenectvo alebo štýl vládnutia.

Ako vzniká vojna

Pozrime sa ešte predtým v krátkosti na to, čo je za vznikom vojny. Profesori pripomínajú, že je to výsledkom troch problémov. „Prvým z nich je fakt, že nemusia mať dostatok informácií, aby realisticky vyhodnotili svoje šance na víťazstvo,“ píšu odborníci z univerzít v Salzburgu a v Nottinghame.

Ďalším štartérom je vzájomná nedôvera, keď jedna zo strán neverí, že podpísaná dohoda o prímerí bude platná. Po tretie, krajiny nedokážu vyriešiť etnické, náboženské alebo ideologické napätie. „Ako dlho bude boj trvať, a akú formu bude mať, závisí od rozsahu a typu problému,“ ohlasujú odborníci.

„V prípade rusko-ukrajinského konfliktu sa zdá, že obe strany nemajú presné informácie o ich relatívnej pravdepodobnosti úspechu. Úspech je výsledkom dvoch kritických faktorov a to schopnosti bojovať a ochoty znášať náklady,“ pripomína Atkinson a Fahey.

Odborníci sa domnievajú, že ruská armáda je oveľa lepšie vybavená ako ukrajinská, ak ide o počet zbraní a vojakov. „Rusko pred začatím bojov však nepočítalo s tým, že ukrajinský ľud je oveľa ochotnejší bojovať, ako sa pôvodne domnievalo,“ a pripomínajú, že Rusi ešte stále nevedia, ako veľmi sa prerátali.

Dostane Putin súhlas?

Aby ďalej mohlo pokračovať krviprelievanie, je potrebný tichý súhlas a podpora. „Bez ohľadu na štýl vlády, je vodca stále závislý od podpory skupiny ľudí. Prežitie Vladimira Putina závisí od oligarchov, ruskej mafie a armády. Hoci sa Putin pokúsil vybudovať finančnú hrádzu, ktorá by mu umožnila ochrániť záujmy oligarchov, sankcie uvalené Západom podkopali väčšinu jeho úsilia.“

Vojna sa pre oligarchov stala veľmi nákladnou a tieto náklady sa časom ešte zvýšia. „Keď sa časť jeho ľudí v tichosti obráti proti vojne, budú tlačiť na Putina, aby vojnu ukončil alebo riskoval svoju mocenskú pozíciu.“

Bude to dlhá vojna

Dokedy bude trvať konflikt? „Zdá sa teda, že vojna tak skoro neskončí, keďže ani jedna zo strán nie je ochotná vzdať sa,“ prezrádzajú profesori a ďalej prízvukujú, že sa nám črtajú dve možnosti. Aké?

Ruská armáda môže Ukrajincov pripraviť o vôľu ďalej bojovať. Ako? Odborníci sa zhodli na tom, že by to bolo možné v prípade, ak by ich nepriateľ naďalej bombardoval civilné ciele. Druhou možnosťou je to, že Rusko si spočíta všetky straty a boje ukončí. Ani jedna z možností, sa však asi tak skoro neuskutoční.

„Ani jeden výsledok nie je v najbližších týždňoch a mesiacoch pravdepodobný, čo znamená, že ľudia na celom svete budú sledovať, ako sa odvíjajú hrôzy vojny,“ a zmôžu sa len vyčkávanie.

Invázia bola chyba

„Vladimir Putin podnikol inváziu, aby si vyriešil svoje domáce problémy,“ myslí si to profesor Wu Heie, ktorého cituje uscnpm.org na svojom webe. Odborník mu radí, aby z vojny vycúval, aj keď je to už „extrémne ťažké“.

„Čo sa nedá dosiahnuť na bojovom poli, toho sa ťažko dosahuje pri rokovacom stole. Je jasné, že táto vojenská výprava bola nenapraviteľnou chybou,“ myslí si Wu Heie.

Podľa jeho slov bude vojna ukončená vtedy, ak Putina odstránia atentátom alebo prevratom, čo bude znamenať, že Západ sa stane svetovým lídrom. Rusko bude podľa neho pravdepodobne „rozdrobené a jeho status ako svetovej veľmoci skončí.“

