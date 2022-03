Poslankyňa Kozelová z OĽANO ku kritike dobrovoľníkov: Nevyplakávajte ako malé deti!

Slovenské hranice denne prekračujú stovky ľudí z vojnou zasiahnutých častí Ukrajiny. Utečenci, najčastejšie ženy a deti, odchádzajú z krajiny do bezpečia obvykle len s pár osobnými vecami, unavení po dlhej ceste.

Vo facebookovej skupine Nekŕmte nás odpadom sa objavila spoveď jednej z dobrovoľníčok. Tá nepracuje priamo na hranici, ale na vlakovej stanici v Košiciach, kde časť utečencov vystupuje z vlakov a buď zostáva v meste, alebo sa presúva ďalej.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Prídu k nám vojaci NATO: Naď OČAKÁVA útoky na Užhorod! Letisko je pár metrov od Slovenska

Dobrovoľníčka v emotívnom poste posiela odkaz ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO). Podľa jej slov nemá štát situáciu vôbec pod kontrolou.

„Ak to máte pod kontrolou, odkiaľ máme podľa Vás jedlo pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou? Odkiaľ máme pre nich vodu? Kto sa stará o to, aby sa pre nich našlo ubytovanie?“ pýta sa dobrovoľníčka a následne si odpovedá: „Nie, nie je to štát.“