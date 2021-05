Zdroj: TASR/František Iván Čo bude so SVADBAMI? Zúfalé sú nevesty i majitelia salónov. Odpoveď NEPOTEŠÍ! Užiť si normálnu svadbu bolo možné naposledy na jeseň. Zisťovali sme, ako si môžete vymeniť manželský sľub po aktuálnom májovom uvoľnení opatrení. 6. máj 2021 MI Zo Slovenska

Zdroj: TASR/František Iván

Sobáše a následné veselice sú z hľadiska šírenia vírusu veľmi rizikové udalosti. Stretáva sa na nich veľa ľudí z rôznych miest, ktorí jedia, pijú, spievajú a objímajú sa. Podľa hygienikov to boli aj veľké svadby, ktoré minulý rok na jeseň urobili z Oravy epicentrum šírenia Covid-19.

Preto aj súčasné uvoľnenie opatrení sa zatiaľ dotklo sobášov len minimálne. Mnohí snúbenci však chcú využiť nadchádzajúcu sezónu a konečne si povedať áno. Je to možné po splnení niekoľkých podmienok.

Sobáše sú výnimka

Minulý rok sa na Slovensku uzavrelo najmenej sobášov od roku 1918, čo potvrdil Štatistický úrad SR. Mnoho snúbencov si svoj veľký deň odložilo na tento rok a už čakajú len na uvoľnenie opatrení.

Súčasné podmienky organizácie sobášov a veselíc sme zisťovali priamo na Úrade verejného zdravotníctva SR. Podľa platnej vyhlášky sa sobáše konať môžu, ale len za dodržiavania „respiračnej etikety.“

Svadobčania v kostole alebo na úrade musia mať rúška a dodržiavať odstupy aspoň dva metre. Je zakázané podávať si ruky a objímať sa.

Vo vyhláške je však napísané, že za istých okolností vo výnimočných prípadoch netreba bazírovať na povinnom dvojmetrovom odstupe. Aké to však sú tie výnimočné prípady?

„V prípade sobáša ide napríklad o vzdialenosť medzi nevestou a ženíchom a taktiež osôb, ktoré sa na obrade podieľajú, teda obradné úkony zo strany sobášiaceho kňaza, podanie prsteňov a podobne,“ vysvetľuje pre Dnes24 hovorkyňa hygienikov Daša Račková.

Žiadna veselica

Minimálne jedno dôležité uvoľnenie pravidiel pri sobášoch už nastalo. Do dostatočne veľkého kostola či na úrad môže prísť aj viac ako šesť osôb. Ak chcete vedieť, koľko presne to je, zoberte si kalkulačku.

Počet svadobčanov nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy. To neplatí pre deti do 10 rokov. Ak priestor nedosahuje 90 m2, v kostole alebo na úrade sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac šesť návštevníkov.

Sobáš teda zorganizovať môžete, ale tam sa to končí. Svadobnú hostinu vám dnes legálne nikto nevystrojí. „Na hromadných podujatiach, ktoré sú vyhláškou povolené, sa nesmú konzumovať jedlá a nápoje,“ odpovedá hovorkyňa hygienikov na našu otázku, či je možné urobiť oslavu aspoň v exteriéri na terase.

Zariadenia, ktoré sa špecializujú len na organizáciu svadieb, sú stále zatvorené. Jedna majiteľka nám anonymne prezradila, že každý deň musí odmietať nejakých potenciálnych zákazníkov a tí si potom často zorganizujú veselicu aspoň doma na záhrade.

Najhoršia sezóna

Situácia dostáva na kolená všetkých podnikateľov zo svadobného biznisu. Pre majiteľku košického svadobného salónu Ceremoni Vieru Radvákovú je to najhoršie obdobie jej dvadsaťročného podnikania v tejto oblasti. Dve desaťročia je zároveň organizátorkou najväčšieho podujatia na východe – svadobnej výstavy.

„Bol to katastrofický rok a zrejme bude aj ďalší. Vlani sa svadby rušili vo veľkom. Momentálne nevesty začali chodiť, ale všetko je v rovine neistoty, keďže nikto nič nevie," sťažuje sa majiteľka salónu.

Už teraz môže povedať, že tretina zákazníkov zrušila svadby a presunuli ich na rok 2022. Chcú skrátka veľkú svadbu so všetkým, čo k tomu patrí a nechcú sa nechať obmedzovať protiepidemickými nariadeniami.

Svadby živia desiatky subjektov

Pre pani Radvákovú je to však veľký problém. Nielen že je naďalej bez istého príjmu, ale zároveň jej „starne“ kolekcia svadobných šiat, ktorá je každú sezónu nová. Dodatočné peniaze nezarobila ani na požičiavaní šiat na stužkové a plesy, keďže aj tie sa zrušili.

„Pandemická pomoc nám pokryla iba odvody, nič viac. Príjmy boli nulové, nový tovar ale treba z niečoho nakúpiť. Taktiež musíme platiť krajčírky na úpravy šiat. Ale keď ich aj neveste upravíme, ona príde o mesiac a zruší svadbu, lebo opatrenia… A pýta si vrátiť celú zálohu,“ hovorí o vypätých situáciách a neistote zúfalá majiteľka salónu.

A podobne sú na tom ďalší nami oslovení. Na udalosť, akou je svadba, totiž nadväzuje takmer desať ďalších iných subjektov, pre ktorých je táto udalosť hlavný zdroj príjmu: kaderníčka, vizážistka, hotel či reštaurácia, fotograf, dídžej, kvetinár… Niekto musí napiecť aj koláče, niekde si musíte kúpiť prstene či topánky.

„Moju rodinu to úplne položilo. Všetky rezervy sme minuli na hypotéku, účty a existenciu. Žijeme z manželkinej materskej a mojej brigády kuriéra," posťažoval sa nám Denis, ktorý sa pomerne slušne živil ako dídžej na svadbách, stužkových a plesoch.

Kedy sa to celé skončí? To dnes nikto s istotou nevie. Hovorkyňa hygienikov Daša Račková uviedla, že všetko záleží od vývoja epidemickej situácie. Ľudia z biznisu však očakávajú, že vytúžené otvorenie svadobnej sezóny by mohlo prísť v júni.

