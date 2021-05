Zdroj: TASR/Daniel Veselský Čo má spoločné Igor Matovič a Ľudovít Makó? Bývalý premiér prelomil mlčanie! Bývalý predseda vlády SR a súčasný minister financií Igor Matovič (OĽANO) odmietol, že by intervenoval za presun bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS) Ľudovíta M. do SIS. 20. máj 2021 han Politika

„Nemám s tým nič spoločné,“ uviedol líder OĽANO pred novinármi ešte pred stredajším rokovaním vlády.

„Bol som len informovaný, že odchádza z KUFS do SIS,“ povedal Matovič. Tvrdí, že medializované informácie prinášajúce stanovisko bývalého riaditeľa NAKA Branislava Zuriana zatiaľ nečítal.

Matovič zároveň priznal, že sa s Ľudovítom M. raz stretol. Podľa jeho slov to malo byť ešte v čase, keď bol v opozícii. Stretnutie nemalo byť súkromné, ale ani pracovné.

Topky.sk v stredu informovali, že Zurian vo februári podal na bývalého námestníka SIS a kajúcnika Borisa B. trestné oznámenie za krivé obvinenia a krivú výpoveď. Podnet sa mal týkať výpovedí Borisa B., podľa ktorých Zurian vynášal tajné informácie.

V trestnom oznámení mal Zurian uviesť aj to, že presun Ľudovíta M. do SIS riešil aj bývalý premiér. Boris B. mu to mal vysvetliť slovami, že „premiér ho potreboval bez problémov a v tichosti, bez kriku dostať z funkcie od Hegera z Kriminálneho úradu finančnej správy, a tak ich požiadal, aby ho zobrali do SIS. Neskôr mal ísť robiť do Budapešti. Že bol taký barter, aby dobrovoľne uvoľnil miesto riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy“.

