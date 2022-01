4 Galéria Zdroj: www.fcspartaktrnava.com Futbalistom Trnavy rozbili v Bratislave autobus: Majú v tom prsty miestni CHULIGÁNI? Útok na autobus! Čelné sklo si odnieslo útok niekoľkých jedincov počas futbalového duelu Spartaka Trnava s Petržalkou. 28. január 2022 han Futbal

Trnavčania vyrazili do hlavného mesta, aby v 4. kole zimnej prípravy vyzvali FC Petržalku. Po dramatickom priebehu si nakoniec zverenci Michala Gašparíka poradili s druholigistom 2:1.

Oveľa viac ako výsledok letela „do sveta“ správa o tom, že počas stretnutia prišlo k nepríjemnému incidentu. Zo zaparkovaného autobusu Spartaka Trnava si neznámi páchatelia spravili „obeť“.

„Jedinou škvrnou zápasu bolo, že zopár "hrdinov“ počas stretnutia chrabro zaútočilo na zaparkovaný autobus. Nie je ťažké domyslieť si komu v Bratislave prekážal spartakovský autobus. Udeľujeme osem bludišťákov za odvahu," píše sa na oficiálnej stránke trnavského futbalového klubu.

Kto je za tým?

Okamžite sa na sociálnych sieťach začali šíriť komentáre, kto to urobil, či prečo k tomu prišlo. Mnohí sa domnievajú, že to malo súvislosť z jesenným derby duelom Trnava – Slovan, počas ktorého vybehli na trávnik chuligáni a prišlo k tvrdým bitkám. Rozhodca zápas predčasne ukončil a malo to dohru na disciplinárke. Napokon vyhrali belasí kontumačne!

FOTO: ilustračné

