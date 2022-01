Zdroj: TASR/AP Prezident Ukrajiny: Od Rusov chce DÔKAZ, že nezaútočia! Západ žiada, aby nešíril PANIKU Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v piatok Rusko, aby dokázalo svoje tvrdenia, že nemá v úmysle zaútočiť na Ukrajinu. 28. január 2022 han Zo zahraničia

Zároveň vyhlásil, že Západ by mal „otvorene deklarovať“, či Ukrajina v budúcnosti vstúpi do NATO. Kyjev však bude podľa neho rozvíjať svoju armádu bez ohľadu na to, či sa stane členom aliancie alebo nie, uviedla agentúra Ukrinform.

Na tlačovej konferencii pre zahraničných novinárov, ktorá sa konala v piatok v Kyjeve, ukrajinský prezident apeloval na Západ – politikov i médiá -, aby prestali s vytváraním paniky kvôli situácii na ukrajinskej hranici, pri ktorej Rusko sústredilo veľké množstvo svojich vojakov.

Poukázal na nutnosť „stabilizovať“ už aj tak narušenú ukrajinskú ekonomiku, keď trval na tom, že teraz nevidí väčšiu hrozbu ako pri podobnom hromadení ruských jednotiek vlani na jar.

Na tlačovej konferencii pre zahraničných novinárov Zelenskyj konštatoval, že „na Západe vyvolávajú dojem, že vojna na Ukrajine vypukne zajtra, ale nie je to tak“.

Vyzval, aby politici a médiá na Západe hovorili o možnosti vojny medzi Ukrajinou a Ruskom „veľmi opatrne“. Súčasne však varoval, že prípadná rozsiahla vojna medzi Ukrajinou a Ruskom zasiahne nielen ukrajinské územie.

Za najväčšie nebezpečenstvo, ktoré môže vyprovokovať Ruskú federáciu k eskalácii, označil Zelenskyj „destabilizáciu situácie“ na Ukrajine a zdôraznil nutnosť jednoty ukrajinskej spoločnosti.

Na tlačovej konferencii za účasti zahraničných novinárov Zelenskyj zdôraznil, že sankcie na Rusko je nutné uvaliť ešte pred možným vpádom ruských jednotiek na ukrajinské územie, „nie po ňom“.

Vysvetlil, že sankcie „po“ by boli pre Ukrajinu zbytočné – boli by prijaté s cieľom zadržať „totálnu agresiu voči Európskej únii“, čo sa však podľa Zelenského „nesmie diať na úkor“ Ukrajiny. Diskutovať o sankciách „po vpáde“ v situácii, keď na Ukrajine od vypuknutia konfliktu v Donbase „zahynulo 15-tisíc ľudí“ je podľa názoru Zelenského „nečestné“.

Súčasne však Zelenskyj pripomenul, že mnohé štáty hovoria aj o krokoch, ktoré treba prijať preventívne v snahe odvrátiť eskaláciu zo strany Ruska. Podľa neho by takou preventívnou sankciou voči Rusku bolo členstvo Ukrajiny v NATO. „Vstup do NATO, bohužiaľ, nezávisí od Ukrajiny,“ uviedol Zelenskyj, ktorý preto apeloval na ponúknutie iných „bezpečnostných záruk“.

Podľa agentúry TASS Zelenskyj vyhlásil, že Ukrajina by privítala vytvorenie platformy pre rokovania v zostave Ukrajina-Rusko-USA. Podľa agentúry TASS dodal, že je pripravený stretnúť sa s ruským lídrom Vladimirom Putinom v akomkoľvek formáte, aj bilaterálne.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov predtým podľa agentúry TASS informoval, že Moskva je pripravená prijať Zelenského, aby sa prediskutovala normalizácia bilaterálnych vzťahov.

Lavrov však súčasne upozornil, že ak by mal ukrajinský líder v úmysle rokovať o otázke Donbasu, mal by sa obrátiť skôr na kontaktnú skupinu pre urovnanie konfliktu na východe Ukrajiny.

Za možné miesta stretnutia Putina so Zelenským navrhol Lavrov Moskvu, Petrohrad a Soči. Ukrinform poznamenal, že Zelenskyj odmietol Soči ako miesto schôdzky s Putinom.

Volodymyr Zelenskyj sa na tlačovej konferencii vrátil aj k telefonátu s americkým prezidentom Joeom Bidenom, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok: uviedol, že považuje za dôležité, aby sa Biden o reálnej situácii na Ukrajine dozvedel od neho. „Treba tu byť a rozumieť všetkým detailom,“ poznamenal Zelenskyj.

Ako informovala agentúra Ukrinform, 27. januára mali prezidenti Zelenskyj a Biden telefonický rozhovor – bol to ich druhý telefonát v roku 2022 a tretí za posledné dva mesiace.

