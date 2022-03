Zdroj: TASR/AP Hrozivé dopady vojny: Na Ukrajine výrazne stúpol počet predčasných pôrodov Vojna na Ukrajine ohrozuje aj deti, ktoré prichádzajú na svet predčasne. V jednej z nemocníc dokonca pre bábätká v inkubátoroch stavajú podzemný kryt. 28. marec 2022 Zo zahraničia

28. marec 2022 Zo zahraničia Hrozivé dopady vojny: Na Ukrajine výrazne stúpol počet predčasných pôrodov Vojna na Ukrajine ohrozuje aj deti, ktoré prichádzajú na svet predčasne. V jednej z nemocníc dokonca pre bábätká v inkubátoroch stavajú podzemný kryt.

Zdroj: TASR/AP

Lekári v niektorých častiach Ukrajiny zaznamenali v uplynulých týždňoch dvoj- až trojnásobne vyšší počet predčasných pôrodov. Môže to súvisieť so stresom a zdravotnými problémami, ktoré u rodičiek vznikli počas konfliktu. TASR správu prevzala od stanice BBC.

Katastrofálne podmienky

Podľa lekárky Iryny Kondratovovej z pôrodnice v Charkove teraz predčasné pôrody tvoria až 50 percent zo všetkých pôrodov.

„Zápaly, nedostatočná zdravotná starostlivosť, zlá výživa, tieto všetky faktory – vojna vedie k riziku predčasného pôrodu,“ vymenovala Kondratovová. Dodala, že v jej pôrodnici bola miera predčasných pôrodov vysoká už predtým, lebo tam chodili rodiť pacientky z Donecka a Luhanska.

Podľa Kondratovovej mnoho žien počas vojny trávi čas v preplnených podzemných priestoroch, kde sa šíria infekcie. Budúce matky tam majú tiež sťažený prístup k lekárskej pomoci.

Stavajú podzemný kryt

Personál charkovskej novorodeneckej jednotky intenzívnej starostlivosti sa však aj napriek varovaniam pred náletmi rozhodol zostať na oddelení s predčasne narodenými deťmi. „Nemôžete vziať 600-gramové bábätko a odísť s ním do krytu, to by bola jednosmerná cesta,“ upozorňuje Kondratovová.

Aj v nemocnici v Ľvove, ktorý bol donedávna vnímaný ako bezpečné útočisko, už podľa BBC obložili niektoré okná vrecami s pieskom, ale stavajú tiež špeciálny podzemný kryt, do ktorého by v prípade útoku umiestnili bábätká v inkubátoroch.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR