Tak predsa nie je taká bezpečná: Anonymous hackli ruskú centrálnu banku

Anonymous minulý týždeň na Twitteri informovali o hacknutí ruskej centrálnej banky s tým, že do 48 hodín zverejnia aj tisíce dokumentov s tajnými dohodami.

Rusko tieto správy označilo za falošné a banka tvrdila, že organizácia je z pohľadu kybernetických útokov bezpečná.

Hackeri ale splnili, čo sľúbili a jedna z pridružených skupín Anonymous, ktorá používa na Twitteri účet @Thblckrbbtworld, zverejnila na protest proti ruskému útoku na Ukrajinu údaje centrálnej banky Ruska. Ide o 28 GB dát, ktoré sú teraz verejne k dispozícii na stiahnutie. Informuje o tom web hackread.com.

Medzi uniknutými dátami majú byť finančné záznamy, pričom niektoré dokumenty sú až z roku 1999. Súčasťou uniknutých záznamov sú aj faktúry, interná komunikácia, dokumenty, memorandum, bankové výpisy, mená akcionárov rôznych bánk, bankové licencie, mená, adresy zjavne významných zákazníkov/klientov a iné.

Článok pokračuje pod príspevkom.

❗️



"We distributed these documents to various points of the internet. If the links are censored, we will share them on different links."



1)https://t.co/lJ5TVUTneG



2)https://t.co/q87rA0MVYY#Anonymous pic.twitter.com/9wwmN7n26l