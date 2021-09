Zdroj: pixabay.com Ukradli vášmu dieťaťu mobil v škole? Takto môžete vymáhať škodu Takmer každý školák už má svoj mobil, ktorého cena môže byť v stovkách eur. Deti si telefóny berú aj do školy a môžu o ne prísť. Čo sa s tým dá robiť? 14. september 2021 MI Ako ušetriť

14. september 2021 MI Ako ušetriť Ukradli vášmu dieťaťu mobil v škole? Takto môžete vymáhať škodu Takmer každý školák už má svoj mobil, ktorého cena môže byť v stovkách eur. Deti si telefóny berú aj do školy a môžu o ne prísť. Čo sa s tým dá robiť?

Mnoho rodičov rieši so školou, kto je zodpovedný za náhradu škody, ktorá sa ich dieťaťu stala počas vyučovania alebo na školskej akcii. Či už sú to úrazy, alebo strata a poškodenie vecí, vždy ide o nepríjemnú situáciu a vinník sa hľadá ťažko. Poradíme vám, aké sú vaše možnosti získať náhradu škody.

Kto je v práve

Treba uznať, že školy to nemajú jednoduché. Podľa zákona má žiak právo na náhradu škody, ktorá mu vznikla počas vyučovania alebo v súvislosti s ním. To v podstate znamená, že škola zodpovedá nielen za zdravie a bezpečnosť žiakov, ale aj za ich materiálne veci. Je to ťažká úloha, keďže deti sú často nepozorné a mimoriadne živé.

Ak dieťa utrpí v triede, na chodbe, či kdekoľvek v školskom areáli úraz, alebo príde o svoje veci, rodič môže žiadať školu o náhradu škody.

„Pokiaľ má škola dobre nastavené poistenie zodpovednosti z prevádzky školy, rodičia nemusia svoje deti individuálne poisťovať,“ hovorí Pavol Pastír z oddelenia poistenia zodpovednosti UNIQA.

Najviac takýchto škodových udalostí sa týka práve úrazov. Či už na hodinách telesnej výchovy alebo na chodbách a dvore počas prestávok. Patria sem však aj zranenia počas školských akcií ako sú lyžiarske zájazdy, výlety a iné podujatia.

Peniaze od školy môžete žiadať aj vtedy, ak vaše dieťa prišlo počas vyučovania o ošatenie, topánky, školskú tašku či zdravotné pomôcky, napríklad okuliare. To všetko sú veci, za ktoré škola nesie zodpovednosť a preto zvyčajne vyžaduje, aby si ich žiaci odkladali do uzamknutých skriniek alebo šatní.

A čo cennosti?

Samostatnou kategóriou sú stratené či ukradnuté cennosti. Patria sem najmä drahé mobily, ktoré dnes už má takmer každý školák, ale aj zlaté šperky, hodinky, či iná elektronika. Na tieto predmety sa zvyčajne bežné poistenie nevťahuje a škola by sa musela pripoistiť, čo by nebolo práve lacné.

„V prípade elektroniky by sa poistenie na tieto veci vzťahovalo len vtedy, ak by boli používané v súvislosti s vyučovacím procesom,“ upozorňuje Pavol Pastír z UNIQA.

Aj preto väčšina škôl zakazuje žiakom používanie mobilov počas vyučovania a nariaďuje, aby si ich deti odkladali do zamknutých skriniek. Napriek tomu sa bežne stáva, že dieťa o mobil v škole príde, či už ho stratí, alebo mu ho niekto ukradne. Čo v takej chvíli robiť?

Odvolať sa môžete na občiansky zákonník, ktorý definuje „zodpovednosť za škodu na vnesených alebo odložených veciach.“ Z tej vyplýva, že škola zodpovedá aj za cennosti, ktoré si žiak uložil na určené miesto, teda napríklad do zamknutej šatne alebo skrinky.

Za ukradnutý mobil a iné cennosti uložené na určenom mieste môžete od školy vymáhať maximálne 332 eur. Hovorí o tom príslušné nariadenie vlády. Škodu si môžete uplatniť do 15 dní, od kedy ste sa o nej dozvedeli.

