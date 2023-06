Je to PREKLIATE miesto?! Ponorka, ktorá s turistami smerovala k vraku Titanicu, ZMIZLA!

Vo vodách Atlantiku prebieha veľká pátracia akcia, hľadá sa ponorka s turistami smerujúca k vraku Titanicu. Informuje o tom portál BBC.

Z času na čas dôjde k expedícii s turistami, ktorí chcú osobne vidieť vrak slávnej lode na dne Atlantického oceánu. K jednému z takých došlo v týchto dňoch.

Spoločnosť, ktorá nasadzuje ponorky na takéto expedície je OceanGate Expeditions, podľa BBC sa však s ňou televízia snaží zatiaľ skontaktovať bezúspešne.

Bostonská pobrežná stráž pre BBC uviedla, že pri pobreží Newfoundlandu po ňom prebieha pátracia a záchranná operácia. Skupina, ktorá sa vydá na toto dobrodružstvo si pritom musí pripraviť asi 250-tisíc dolárov.

Do ponorky sa zmestí 5 ľudí – dvaja klienti, pilot a sprievodca. Zatiaľ nie je jasné, koľko ľudí bolo na palube a z akého dôvodu vo vodách ponorka zmizla.

AKTUALIZÁCIA:

Na palube sú podľa BBC ľudia. Potvrdila to firma OceanGate Expeditions, ktorá ponorku vlastní. Ich počet nespresnila.

„Snažíme sa všetkými spôsobmi pracovať na tom, aby sme posádku dostali späť do bezpečia. Všetko naše úsilie teraz venujeme pasažierom ponorky a ich rodinám,“ oznámila BBC firma OceanGate Expeditions.

Titanic leží na dne oceánu od roku 1912, jeho vrak prvýkrát objavili v roku 1985.

