1. marec 2022 Monika Hanigovská Magazín Analytik predpovedal ruskú inváziu už pred rokmi: Prepíše sa TAKTO mapa sveta? Bol to práve Peter Zeihan, ktorý pred niekoľkými rokmi vytvoril mapu, ktorá nekopíruje dnešné usporiadanie sveta.

Zatiaľ čo svet prekvapila ruská invázia, pre amerického geopolitického analytika Petra Zeihana, to nebola pravdepodobne žiadna veľká novinka. Odborník totiž už v roku 2017 predvídal „červenú expanziu“ smerom na Západ.

Bude chcieť Rusko tieto krajiny?

Svoj názor vyjadril na prednáške, kde hodnotil vtedajší hospodársky a demografický stav Ruska, ktorý podľa neho nebol v dobrej kondícii.

Špecialista zároveň pripomenul, že Rusko sa bude rozpínať. „Nemusia prevziať len Ukrajinu, môžu aj Estónsko, Lotyšsko, Litvu, polovicu Poľska, Rumunsko, Azerbajdžan, Arménsko a Gruzínsko,“ opisuje v prejave, ktorý sa čoraz viac šíri internetom a je dostupný na YouTube.

2/

From the US point of view, Ukraine is not what matters. Instead, its what happens after the Russians have consolidated control over Ukraine & turn to their next targets: Poland and the Baltics. pic.twitter.com/gkLzcuGD1F — Peter Zeihan (@PeterZeihan) February 23, 2022

Sme v tretej fáze?

Peter Zeihan rozdelil ruskú rozpínavosť do štyroch fáz a svoju víziu stihol okomentovať nedávno na Twitteri. Ako vidieť na mape, v prvej fáze si Rusko ukrojilo oblasť Krymu a Donbasu, pričom v druhej fáze zabralo Ukrajinu a Bielorusko.

Podľa jeho výpočtov získa Rusko v tretej a štvrtej fáze ďalšie územia. „Podľa mojej matematiky sme teraz v tretej fáze,“ opisuje ďalej na Twitteri. Všimnúť si môžete aj červenú prerušovanú čiaru, zobrazuje „ideálnu západnú hranicu“ Ruska po expanzii.

3/

Russia sees these conquerings as defensive. Russians are attempting to plug the access point to their heartlands. In Absent Superpower I broke these efforts into a series of phases. By my math we are now in phase 3. pic.twitter.com/GKyX2W9OEP — Peter Zeihan (@PeterZeihan) February 23, 2022

Putin nie je blázon

Geopolitik sa zároveň tejto téme venoval aj na svojej stránke zeihan.com, kde potvrdzuje svoje výpočty. „Pre tých z vás, ktorí čítali moju druhú knihu, by nedávne udalosti na Ukrajine nemali byť prekvapením.“

„Súčasnú inváziu na Ukrajine nemožno vnímať ani ako výsledok šialenstva, alebo osobnej pomsty ruského prezidenta Vladimira Putina. Ruskí lídri považujú kontrolu nad Ukrajinou, Krymským polostrovom a prístupom k Čiernemu moru za životne dôležité pre bezpečnosť Ruska a ruských záujmov po stáročia,“ opisuje geopolitický analytik.

Teraz alebo nikdy?

Odborník tvrdí, že je to práve ruská demografia, ktorá nám môže pomôcť pochopiť načasovanie tejto invázie. „Je to teraz alebo nikdy, a pre ruských lídrov, to druhé (v poradí, poz.red.) neprichádza do úvahy,“ myslí si na záver odborník.

