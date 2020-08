2. august 2020 Politika Matoviča mrzia rozhodnutia Čaputovej: Stiahnu poslancov z dovoleniek?

Podľa premiéra Igora Matoviča postup pri vetovanej novele o prokuratúre záleží od dohody v koalícii.

Ďalší postup pri vetovanej novele zákona o prokuratúre záleží podľa premiéra Igora Matoviča (OĽANO) od dohody v koalícii. Mrzí ho, že prezidentka SR Zuzana Čaputová legislatívu vetovala, no podľa jeho slov ho mrzí oveľa viac, že vetovala novelu zákona o elektronických komunikáciách. Právna úprava má umožniť Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR získavať od operátorov telefónne čísla ľudí, ktorí sa nachádzali v „červených“ krajinách.

Poslanci by sa našli

„Myslím si, že záleží od dohody v koalícii, ako budeme pokračovať,“ povedal Matovič v nedeľu novinárom v Banskej Bystrici. Zároveň skonštatoval, že rozhodnutím prezidentky sa minimálne o mesiac posúva „očista generálnej prokuratúry“.

Premiér podľa svojich slov predbežne zaregistroval informáciu, že schôdza k vráteným zákonom by mala byť 1. septembra. Schôdza podľa neho nemôže byť skôr pre dovolenkový režim. „Keď poslanci vedeli, že majú teraz nejakých šesť alebo koľko týždňov na to, aby si čerpali svoje dovolenky, bola by asi komplikácia teraz sťahovať niektorých z dovoleniek,“ povedal, pričom podotkol, že zvolanie schôdze je v plnej kompetencii predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina). Matovič si myslí, že keby sa zvolala schôdza aj o týždeň, 76 poslancov potrebných na prelomenie veta by sa našlo.

Podľa Matoviča nutnosť

V súvislosti s vrátenou novelou zákona o elektronických komunikáciách premiér povedal, že zmena zákona je nutná. „Aby sme boli schopní upozorňovať ľudí, ktorí nešli do karantény a mali ísť do nej, aby sa nahlásili na regionálny úrad verejného zdravotníctva,“ povedal Matovič a skonštatoval, že teraz budú celý mesiac dúfať, že ľudia budú zodpovední a pôjdu do karantény.

Výhrady Čaputovej

Prezidentka v piatok (31. 7.) oznámila, že vetuje tri novely zákonov. V novele zákona o prokuratúre, ktorou sa má meniť spôsob výberu generálneho i špeciálneho prokurátora, mala problém najmä s dôvodmi na odvolanie z týchto funkcií. Ak NR SR prelomí jej veto, hlava štátu sa obráti na Ústavný súd SR.

Čaputová nepodpísala ani novelu zákona o elektronických komunikáciách, ktorou sa mení tiež zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Legislatíva podľa nej nie je dostatočne určitá a špecifická, má tiež pochybnosti o jej vykonateľnosti. Vetovala tiež novelu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím pre nenaplnenie dôvodov na skrátené legislatívne konanie.

