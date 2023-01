Zdroj: pixabay.com Ako vplýva ČÍSLO domu alebo bytu na váš ŽIVOT? Numerológia odhaľuje to, ako na vás pôsobí Cítite sa vo svojom dome príjemne alebo naopak, stiesnenie či vyčerpane? Numerológovia veria, že adresa vášho bydliska môže mať na vás či rodinu veľký vplyv. Čo prezrádza tá vaša? 29. január 2023 Magazín

29. január 2023 Magazín Ako vplýva ČÍSLO domu alebo bytu na váš ŽIVOT? Numerológia odhaľuje to, ako na vás pôsobí Cítite sa vo svojom dome príjemne alebo naopak, stiesnenie či vyčerpane? Numerológovia veria, že adresa vášho bydliska môže mať na vás či rodinu veľký vplyv. Čo prezrádza tá vaša?

Numerólogia sa oddávna spájala s číslami. Pretína sa s dátumom narodenia a vedie až k vášmu domovu a dokáže vám ovplyvniť život. Numerológovia veria, že číslo domu či bytu, má vplyv na jeho majiteľa.

Aké číslo má ten váš?

Chcete vedieť, ktoré číslo je vám osudové alebo ako na vás vplýva váš domov? V numerológii sa používa deväť základných čísel: 1 až 9. Každé z nich má mať jedinečné vlastnosti. Ak máte vyššie číslo, jednoduchým krokom si ho rozdelíte a opäť spočítate tak, aby ste dosiahli nižšie číslo.

Zapíšte si číslo domu alebo bytu. Ak má adresa vyššie číslo ako 9 (okrem čísla 11, 22 a 33), sčítajte ho. Napríklad, ak bývate na „X ulici“ s číslom 35, spočítajte ho ako 3+5=8. Numerologické číslo vášho domu je číslo 8. Ak vám vyšlo vysoké číslo, toto číslo opäť rozdeľte a spočítajte.

No pozor, z tohto pravidla existuje výnimka. Platí to pre číslice 11, 22 a 33. Tie nerozdeľujte na jednotlivé číslice, pretože ide o hlavné čísla v numerólogii.

Dom číslo 1

Bývate na ulici s týmto číslom? Ak túžite najmä po nezávislosti či kariére, je toto pre vás najideálnejšia adresa. „Domy s týmto numerologickým číslom sú skvelé pre podnikateľov a súkromných dodávateľov. Domy číslo 1 sú o vás a vašich záujmoch. Predstavujú vašu slobodu a vašu schopnosť žiť život, aký si vyberiete,“ vysvetľuje portál The Sage divine.

No pozor, jednotka v sebe ukrýva nástrahu. Mali by ste sa vyhnúť osamelosti, pretože vaša sebestačnosť, tichosť či vaše obavy z toho, že vám niekto naruší „vaše kruhy“, vám môžu vyhovovať natoľko, že sa od všetkých izolujete.

Dom číslo 2

Dvojka je vhodná pre páry a rodiny. Je skvelým domovom pre citlivých a trošku viac sentimentálnych ľudí. Energia v ňom poskytuje príjemnú atmosféru. Užijete si v ňom všetky oslavy či výročia. Je výborným útočiskom pre liečiteľov a doktorov.

Je to adresa prekypujúca energiou a emóciami: „Život v tomto dome však môže spôsobiť, že sa budete cítiť emocionálne vyčerpaní alebo viac úzkostliví.“ No s týmto problémom vám môže pomôcť rodina, ak vám podá pomocnú ruku.

Dom číslo 3

V spoločnosti radi poletujete ako motýľ? Ak sa sťahujete a vyberáte novú adresu, uprednostnite takú, čo má číslo 3. Je to domov pre kreatívnych jedincov, akými sú umelci, kuchári, hudobníci alebo spisovatelia.

„Hlavným problémom spojeným s domami číslo 3 je to, že majú tendenciu byť dezorganizované. Domom vám prúdi toľko projektov a ľudí, že to môže byť chaotické a rozhádzané. Aby ste tomu zabránili, uistite sa, že si nájdete čas na usporiadanie svojho domova,“ upozorňuje tamojší portál.

Dom číslo 4

Štvorka k sebe priťahuje praktických a zodpovedných obyvateľov. Pohybujete sa v oblasti obchodu, vzdelávania alebo investícií? Ak pracujete na sebe tak tvrdo, že chcete niečo dosiahnuť, štvorka bude pre vás ideálne číslo.

„Domy číslo 4 sú usporiadané a veľmi praktické. Každý domáci spotrebič a kus nábytku má svoj účel. Každý priestor v dome je funkčný. V dome nie je takmer nič, čo by sa nepoužívalo denne. Ak už niečo nie je potrebné, pravdepodobne sa to vyhodí,“ opisuje The Sage divine. No ak túžite po malej zmene, oživte ho umeleckými drobnosťami alebo výraznejšou dekoráciou.

Dom číslo 5

Tento dom si zamilujú tí, čo si nevedia predstaviť život bez dobrodružstva a voľnosti. Sú to miesta, kde zažijete divoké večierky a podujatia. V tomto dome nuda nehrozí!

„Aj keď môžu byť pre vás z krátkodobého hľadiska skvelé, z dlhodobého hľadiska možno budete chcieť pokojnejší domov, ktorý vám umožní usadiť sa,“ upozorňuje portál.

Dom číslo 6

Je to oáza pokoja, harmónie a lásky: „Ak ste rodič, tieto domy sú pre vás skvelým miestom na výchovu vašich detí. Ľudia, ktorí vstúpia do týchto domov, okamžite pocítia pocit pokoja. Domy číslo 6 sú vo všeobecnosti plné detí, domácich zvierat a rastlín.“

No v tomto dokonalom prostredí si koledujete o problém. Venujete príliš času všetkým naokolo až tak, že vám neostáva žiaden priestor na seba alebo sa pomaličky zmenšuje. Nezabúdajte na svoje potreby, vytvorte si svoj „kútik“ len pre seba.

Dom číslo 7

Máte sedmičku? Je to lokalita vhodná na meditáciu, modlitby a rozoberanie duchovných záležitostí. „Ak ste hĺbaví a duchovne zmýšľajúci, mali by ste investovať do domu s číslom 7,“ píše portál a pripomína, že pre svoju duchovnosť nemusí vyhovovať tým, čo nepohrdnú hlučnou zábavou.

Dom číslo 8

Je vhodný pre úspešných a cieľavedomých ľudí: „Mnohé domy sú o prosperite a bohatstve. Všetko vo vašom dome číslo 8 ukazuje ostatným, že ste na ceste na vrchol. Tieto domy sú naplnené energiou, ktorá kričí hojnosťou a úspechom.“

Domy na dobrých adresách s týmto číslom si vyžadujú veľké investície. „Preto vám vaše plány veľkého dizajnu môžu spôsobiť vážne dlhy, ak vaše pracovné úsilie neprinesie želaný efekt“ varuje portál.

Dom číslo 9

V tomto dome sa bude cítiť výborne každý, kto má v sebe veľkú dávku empatie. „Ak niekoho potrebuje rozveseliť alebo poradiť, dvere do tohto domu má vždy otvorené. Vaši priatelia a rodina sa budú u vás cítiť pohodlne a kedykoľvek si budú môcť k vám zaskočiť na šálku kávy alebo na posedenie.“

No pozor, vaša pohostinnosť a priateľstvo by malo mať pevné hranice. Ak necháte svoje dvere príliš často otvorené, riskujete, že stratíte súkromie a čas na seba a rodinu.

Dom číslo 11

„Ak potrebujete výraznú zmenu alebo vstupujete do novej etapy svojho života, tieto domy sú na to ideálne. Tieto domy sú bránami do novej budúcnosti. Presťahovanie sa do domu číslo 11, je vašou vstupenkou do nového začiatku,“ píše The Sage divine.

Čo očakávať v tomto priestore? Inšpiráciu, energiu – jednoducho miesto, kde sa budete cítiť viac ako dobre. „Môžete tiež zažiť duchovné prebudenie. Počas toho spoznáte chyby svojej minulosti, ale to vám nezabráni v tom, aby ste ich prekonali a vytvorili si nový život. Ak sa však pokúsite zablokovať toto prebudenie a odmietnete sa vysporiadať s minulými emóciami, váš domov môže pôsobiť temne a depresívne. Aby ste tomu zabránili, vnímajte svoje minulé pocity a nechajte ich odísť. Nezostanú uväznené vo vašom novom domove,“ pripomína portál.

Dom číslo 22

Ste majiteľom domu číslo 22? Gratulujeme! Patria k objektom, ktoré sú miestom tvorivej energie, v ktorom sa výborne formuje život a budúcnosť. Je to stabilný priestor pre vás aj vašu rodinu.

Občas však môžete cítiť prítomnosť vnútorného tlaku, a to vtedy, ak sa nepustíte do ničoho produktívneho. Zbytočne sa necíťte previnilo, nezabudnite oddychovať.

Dom číslo 33

„Domy s číslom 33 majú atmosféru empatie a nezištnosti. Ako majstrovské číslo, v týchto domoch zažijete väčšie radosti a strasti. Ak bývate v dome číslo 33, bude vydávať zo seba intenzívnu láskyplnú energiu,“ pripomína na záver The Sage divine.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk