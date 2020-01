23. január 2020 Správy Zo Slovenska Na veľké ryby si netrúfame: Slovensko si vo svetovom rebríčku korupcie pohoršilo

Najčistejšími krajinami boli v minulom roku Dánsko a Nový Zéland.

Korupciu na najvyšších miestach Slovensko netrestá. Ukazuje to aj svetový rebríček vnímania korupcie od Transparency International, v ktorom sa Slovensko v roku 2019 umiestnilo na 59. mieste, teda o dve priečky nižšie ako rok predtým a je na tom o päť miest horšie ako na začiatku volebného obdobia 2016. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval riaditeľ Transparency International Slovensko (TIS) Gabriel Šípoš.

Sme na chvoste

Ako na to poukázalo TIS, z krajín Európskej únie je za Slovenskom iba päť štátov, a to Maďarsko, Grécko, Chorvátsko, Rumunsko a Bulharsko.

Z postkomunis­tických krajín sa v rebríčku umiestnilo najlepšie Estónsko na 18. mieste. Väčšina krajín východnej Európy si však postavenie medziročne pohoršila. Najväčší pokles zaznamenali Rumunsko a Česká republika, horšie pozície však majú všetci postkomunistickí susedia Slovenska.

„Boj proti korupcii by mal byť oveľa vyššou prioritou,“ skonštatoval Šípoš. Hoci bol deklarovaný aj v programovom vyhlásení súčasnej vlády, výsledky podľa Šípoša nevidieť. Ukazuje to podľa neho aj najnovší výskum TIS, v ktorom sledovali rozhodnutia Špecializovaného trestného súdu v rokoch 2016 až 2019.

Dve tretiny potrestaných prípadov sa týkali malej korupcie do 500 eur, 40 percent dokonca len do 100 eur, ako vyplýva z výsledkov výskumu TIS. Šípoš poukázal tiež na to, že celkový počet rozhodnutých prípadov oproti obdobiu 2012 až 2015 klesol o tretinu.

Politikov veľmi nesúdime

Výrazne podľa TIS klesol aj počet odsúdených politikov, sudcov, policajtov či prokurátorov. Kým v súčasnom volebnom období do októbra 2019 bolo takýchto len 12 prípadov, v tom minulom až 30.

„Posledný prípad, v ktorom boli na Slovensku odsúdení za korupciu politici, sa týka poslancov a starostu z obce Hodejov pri Rimavskej Sobote za skutok z roku 2014,“ pripomenulo TIS.

Zlepšenie postavenia Slovenska v rebríčku vnímania korupcie by mohlo podľa Šípoša nastať po zvolení dôveryhodných ľudí do čela prokuratúry a presvedčivom uzavretí politicky citlivých prípadov.

Pomohli by aj celkovo vyššia transparentnosť vo výbere a výkone práce prokurátorov i polície, ako aj sfunkčnenie nového úradu na ochranu tzv. whistleblowerov.

