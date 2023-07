Zdroj: Unsplash.com , Unsplash.com Na viacerých miestach sa rozprší: KDE mierny dážď vystriedajú BÚRKY? Počas uplynulých dní u nás búrky narobili poriadne problémy. Aké počasie môžeme očakávať v závere pracovného týždňa? 21. júl 2023 Správy

21. júl 2023 Správy Na viacerých miestach sa rozprší: KDE mierny dážď vystriedajú BÚRKY? Počas uplynulých dní u nás búrky narobili poriadne problémy. Aké počasie môžeme očakávať v závere pracovného týždňa?

Počasie u nás v piatok (21. júla) ovplyvňuje nevýrazný studený front. Bude prevažne oblačno, na mnohých miestach môžeme očakávať prehánky alebo búrky. Teploty 23 až 28 stupňov Celzia.

Kde sa rozprší?

„Prvé zrážky prichádzajú na Slovensko z juhozápadu a budú postupovať na severovýchod. Zaprší najmä v južných okresoch Slovenska, kde aktuálne prevláda veľké sucho, čo by napomohlo ho mierniť,“ informoval portál iMeteo.sk.

Prvé zrážky by mali dopadnúť v Podunajskej nížine, Honte, Malohonte či Gemeri, a zrážky by mali doraziť aj do oblasti Košíc a Dolného Zemplína.

Po daždi prídu búrky

„Po pokojnom rannom a dopoludňajšom daždi nás však čaká ďalší búrlivý deň. Cez našu oblasť totiž začne postupovať frontálna vlna, ktorá prinesie ďalšie búrky, ktoré by mohli byť aj intenzívnejšie,“ dodáva iMeteo.sk.

Podľa portálu by búrky mali zasiahnuť predovšetkým krajné západné a severozápadné okresy, a to podvečer a búrlivo by malo byť na našom území aj večer a počas noci.

Pred búrkami varuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav. Na piatok (21. júla) vydal pre celé územie Slovenska výstrahy prvého stupňa, ktoré trvajú od 12.00 hodiny do polnoci.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk