11. november 2022 Magazín Našiel Gáborík DRUHÝ DOMOV v Chorvátsku? Bývalá hviezda NHL má VILU na krásnom mieste Marián Gáborík si doprial luxusnú vilu v Chorvátsku. Bývalá hviezda zámorskej NHL nenechala nič na náhodu a vybrala si skutočne nádhernú oblasť.

Slováci čoraz viac investujú do nehnuteľností za hranicami našej krajiny. Niektorých z nich zlákalo neďaleké Chorvátsko pre svoju dostupnosť, celoročnú klímu, „slovenské more“, atmosféru či cenu.

Tá sa v prípade menších domčekov a viliek vyrovnáva cenám niektorých bytov v našom hlavnom meste. No a to už môže zaujať nejedného milovníka relaxu či našinca, ktorý by chcel zainvestovať do prímorskej nehnuteľnosti.

Pridal sa k nim aj bývalý slovenský hokejový útočník, hviezda NHL. Marián Gáborík sa stal tiež majiteľom takejto nehnuteľnosti.

Vila je v prekrásnom prostredí

Podľa zdroja Plus 7 dní si športovec kúpil honosnú vilu už v júlu 2021 a to v tamojšom letovisku Zatoglav. Je to malá, no malebná dedinka, nachádza oproti ostrovu Rogoznica.

„Podľa katastra vilu získal od domáceho Chorváta a napísal ju na svoju firmu. Oblasť, kde sa nachádza, spadá pod mesto Rogoznica, jedno z najkrajších v Chorvátsku,“ pripomína portál.

Manželia Gáboríkovci už počas roka na Instagrame uverejňovali slnečné momentky z Chorvátska. Bývalá tanečnica ukázala verejnosti, ako si spoločne vychutnávajú more, športové aktivity, prechádzky či napríklad výlety, a nevynechala ani krásnu vilu na pobreží.

Ako to vyzerá u Gáboríkovcov?

Gáborík sa musel podriadene plesknúť po vrecku! Jeho poschodová vila s kamenným plotom je vkusne a moderne zariadená. „Rodina má vo svojom novom dome k dispozícii niekoľko izieb, minimálne dve kúpeľne, elegantnú tmavú kuchyňu s čiernym kamenným obkladom a s modernými spotrebičmi, vkusnú tmavú spálňu a rozľahlú presklenú terasu,“ opisuje Plus 7 dní. Týždenník sa pritom opiera o fotografie pani domácej, ktorá ich postupne uverejňovala prostredníctvom Instagram Stories.

Koľko investoval?

Cena nehnuteľnosti bude pravdepodobne dosť vysoká. Realitné portály ponúkajúce nehnuteľnosti v tejto lokalite začínajú na približne tristotisíc eur, pričom najhonosnejšie z nich dosahujú miliónovú cenovku.

Zdroj: Dnes24.sk