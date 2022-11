6 Galéria Zdroj: Instagram.com/carmengeiss_1965 Carmen sa ukázala v PLAVKÁCH: Je to vôbec ona? Geissenka má postavu ako mladica, FOTO Carmen na sebe zamakala a vrátila sa akoby zázračným prútikom do minulosti. To je teda premena! 5. november 2022 Magazín

Kto by nepoznal známu rodinu Geissenovcov? Nemeckí boháči pred rokom pobláznili Slovákov, keď prišli na niekoľko dní do našej krajiny. Odvtedy ubehlo dosť času, no napriek tomu si dokážu stále udržať pozornosť verejnosti. Najnovšie prekvapila Carmen.

Najprv zmenila účes a potom sa zamerala aj na svoje krivky. Najnovšie zábery ukazujú, že výsledky sú skvelé.

V najlepšej forme

Hviezda známej reality šou Geissenovci sa dávnejšie pochválila zábermi, kde ako dvadsaťročná fitnesska pózuje s dokonalým telom.

No vyzerá to tak, že uvravená blondína má aktuálne opäť postavu ako z tohto obdobia!

Carmen uverejnila na Instagrame fotku v plavkách. Výstredná televízna hviezda priznala, že za všetkým je zmena životného štýlu: „Teraz som tak trochu hrdá na seba, vďaka disciplíne som o 5 kíl ľahšia. Veľmi som chcela mať opäť postavu do bikín, kým odletím do Dubaja,“ napísala na sociálnej sieti.

