Monika Kunovská Nepotrebuje jedlo, živí sa len ENERGIOU: Život sa stal veľmi jednoduchý, vraví Monika V roku 2013 si Monika Kunovská dopriala poslednú „normálnu" porciu jedla. Redakcii Dnes24 prezradila, aké to je, keď ju živí energia. 6. január 2022 Monika Hanigovská Magazín

8 Galéria Zdroj: archív Monika Kunovská

Moniku Konovskú by ste podľa jej slov mohli naposledy s tanierom jedla vidieť pred niekoľkými rokmi. Odvtedy zmenila nielen stravovanie, ale i svoj život. Niekdajšia projektová manažérka prijíma všetko potrebné pre telo a myseľ len z okolitej energie, a nevie si túto zmenu vynachváliť.

Energiou nabitá Češka svoje skúsenosti dokonca odovzdáva ďalej. Redakcia Dnes24 sa na ňu obrátila, aby vám priniesla rozhovor očami aktívnej vyznávačky pránickej výživy.

V rozhovore sa dozviete:

Ako vyzerá takéto stravovanie v praxi,

aké má podľa jej vyznávačov výhody,

ako mení človeka,

ako sa pripraviť na život bez jedla,

či jej občas predsa len nechýba bežná strava.

Dovolím si prejsť hneď k veci: Z čoho žijete? Čo vyživuje vaše telo a dodáva mu energiu?

Je to prána, životná energia, ktorá je v nás i okolo nás, z ktorej je všetko stvorené. Aj keď nie je vidieť, je to, čo vyživuje rastliny, živočíchy i nás. Len my k tomu pridávame aj fyzickú stravu a tým ešte využívame energiu, ktorú absorbovali rastliny a živočíchy. A ja iba skracujem ten proces premeny z energie do fyzického jedla a späť cez našu tráviacu sústavu do energie.

Je to veľmi efektívny, čistý a ľahký štýl života v radosti a láske ku všetkému okolo.

Takže žijem z prány, životnej energie. A nepýtajte sa ma na chemické procesy, živiny, vitamíny a podobne. Tieto otázky si už dávno nekladiem, mám iba dôveru vo svoje telo a mikrobióm, že sa z prány vyrába všetko, čo potrebuje. V skutočnosti už niekoľko rokov vôbec neriešim stravovanie.

Píše sa o vás, že už ako dieťa ste neboli veľkou jedáčkou a do pokrmov vás doslova museli nútiť. Je to pravda?

Áno, ako malá si pamätám, že som veľmi jesť nechcela, ale postupne ma program „jesť sa musí“ dostal tiež. Potom som v puberte naopak bojovala s nadváhou a neustále ju riešila.

Doprajete si aspoň tekutiny?

Áno, pijem bežne vodu, bylinkové čaje a kávu. Pracujem veľa s ľuďmi a potrebujem tekutiny na prečistenie. Keď som sama v prírode, tak sa potreba tekutín veľmi zníži.

Článok pokračuje pod fotografiou.

Monika Kunovská obľubuje šport. / Zdroj: archív Monika Kunovská

Sú vo vašej komunite breathariáni, ktorí sa nedotknú ani tekutín?

Nepoznám nikoho, kto by nepil. Určite Ind Prahlad Džani bol breatharián, ktorý od roku 1940 žil bez jedla a vody. Odišiel do svetla v máji minulého roku (v roku 2010 ho študoval tím indických armádnych lekárov, ktorý verejne uviedol, že počas tohto skúmania sa Džani nestravoval, nepil a nechodil ani na toaletu, poz. red.).

Ako by ste nám, laikom, popísali pojem breathariánstvo? Čo sa za ním ukrýva?

Breatharián je človek, ktorý ani nepije, ani neje, iba dýcha. Ja sa skôr považujem „za práničku“, teda človeka, ktorý žije z prány, ale tiež prijímam tekutiny. Tým myslím vodu, čaj alebo kávu. Nie džúsy alebo iné šťavy, ktoré sú už považované za výživu.

Nedá mi to… Keďže je to o inom spôsobe stravovania, kedy ste si naposledy dali do úst bežné jedlo?

Pokiaľ myslíte normálnu porciu jedla, tak asi v roku 2013, kedy sme cestovali po Indonézii. Tam som si občas niečo objednala a ochutnala, ale väčšinu som aj tak dala manželovi.

Človek bez stravy schudne. Deje sa to aj v breatharianizme?

Nie, človek na práne si drží stabilnú váhu, samozrejme s menšími výkyvmi. Možno na začiatku, keď ľudia prechádzajú za pránu, prestanú jesť fyzickú stravu a telu chvíľku trvá, kým sa vyrovná so zmenou „výživy“. No keď som v roku 2014 prestala úplne jesť, mala som za sebou dva a pol roka postupného procesu, kedy si telo zvykalo na menej a menej fyzickej stravy, takže ma žiadny váhový úbytok nepostretol.

Pránik prežíva všetko úplne rovnako ako bežný človek. Postupne sa iba zjemňujú zmysly, všetko je vnímané veľmi intenzívne. Väčšinou tiež dochádza k zmene celkového životného štýlu. Menia sa priatelia a ľudia okolo vás. Je to rovnaké, ako keď začnete robiť iný šport alebo idete do inej práce – získavate nových známych, ktorí majú spoločné témy, podobný hodnotový systém.

Ako vám to zmenilo život?

Mne osobne sa úplne zmenil život. Pôvodne som bola projektovým manažérom a stavala som veľké rezidenčné projekty. S príchodom prány som začala vnímať oveľa viac energie. Veľmi im (klientom, poz.red.) to pomáha s vyrovnávaním neľahkých situácií alebo chorobami.

Prána mi tiež pomohla s doladením životných tém, postupne sa život stal veľmi jednoduchý.

Potrebujem pre seba veľmi málo a môžem venovať čas ostatným ľuďom na seminároch alebo pri osobných konzultáciách.

Kde ste nabrali skúsenosti?

Začala som študovať v Číne Image Medicine (liečebná terapia obrazmi, poz. red.), ktorá je prepojená so Zhong Yuan Qigong (je to škola, ktorá patrí medzi najstaršie a najkomplexnejšie inštitúcie čchi-kungu v Číne, poz. red.).

Tú cvičím už od roku 2013 a veľmi mi pomohla vedome pracovať s vnútornou energiou, a na začiatku tiež vedome naberať energiu do svojho tela. Neskôr telo začalo samo absorbovať nepretržite pránu. Teraz naopak učím cvičiť Qigong (tradičné čínske cvičenie, poz. red) ostatných ľudí, pretože je to veľmi výrazná pomoc pri tomto štýle výživy.

Dokáže si človek len tak povedať, že teraz prestane jesť?

Je to veľmi individuálne. Ľudia, ktorí sú už zladení, majú vyriešení život, meditujú alebo pracujú s energiou, sú väčšinou veľmi dobre pripravení, a stačí prejsť procesom preladenia tela na iný druh výživy. Skôr by som povedala pôvodný druh výživy, pretože všetci sú čiastočne na práne, tá vyživuje všetko organické na planéte. Potom už záleží na každom z nás, ako sme schopní toto prijať a preladiť sa.

Je teda lepšia postupná príprava, aby telo a psychika neutrpeli šok?

No, väčšinou je dobré ísť na to postupne. Je to celkový proces ako zvládnuť fyzickú, emočnú aj mentálnu stránku celkového prechodu. Nepovedala by som, že by to bol pre telo a psychiku šok, pretože väčšinou sa ľudia začnú zaoberať tematikou prány postupne – zisťujú informácie, chodia na prednášky alebo sa stretávajú s ľuďmi, ktorí takto žijú. Vidia, že je to možné a potom je na každom, akou cestou sa vydá.

Avšak, určite nemožno len tak povedať: Teraz sa začnem vyživovať pránou a je to! Človek naozaj musí byť vyladený, harmonický. Pretože nejde iba o to dopĺňať energiu, ale tiež ju v priebehu dňa nestrácať. To je tá podstatná časť príbehu. Zostať vnútorne pokojný a stabilný.

Čo vám to všetko dáva?

Prána mi dala obrovskú slobodu a ľahkosť bytia. Nemusím v priebehu dňa riešiť žiadnu výživu. Takže, keď niekam idem, zbalím si pár osobných vecí. Stačí mi fľaša s vodou.

Celý život sa výrazne zjednodušil, nechodím nakupovať.

Vydržím celý deň aj bez vody. Keď idem behať alebo idem na bicykli, tak si nemusím nič brať so sebou. Jednoducho ľahkosť.

Máte občas pocit, že vám tento životný štýl niečo predsa len berie?

Mám pocit, že o nič neprichádzam. Moje okolie si na môj životný štýl zvyklo a prijalo ho. Takže sa ma už nepýtajú, či si niečo dám. Keď niekam ideme, dám si čaj alebo kávu, ostatní jedlo. Dôležitou podmienkou je, že je už človek takzvane „dojedený“, takže ho už k jedlu neviažu emócie.

