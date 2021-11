3 Galéria Zdroj: Ľudia ľuďom , čitateľ Mama autistického chlapčeka je zúfalá a prosí o pomoc: Samko dostáva od štátu 20 eur! Výsmech štátu? Rodičia malého Samka prosia Slovákov o pomoc! 13. november 2021 Monika Hanigovská Magazín

13. november 2021 Monika Hanigovská Magazín Mama autistického chlapčeka je zúfalá a prosí o pomoc: Samko dostáva od štátu 20 eur! Výsmech štátu? Rodičia malého Samka prosia Slovákov o pomoc!

3 Galéria Zdroj: Ľudia ľuďom , čitateľ

Na prvý pohľad vyzerá Samko ako každé iné dieťa. Pravda je však iná. Chlapčekovi diagnostikovali autizmus s poruchou reči. Rodičia svoje dieťa nadovšetko milujú, je to však boj! Samko chce vyjadriť slovami to, čo práve prežíva, no nedokáže to. Jeho prejav preto často končí krikom, plačom a sebapoškodzovaním.

Redakcia Dnes24 sa obrátila na jeho matku, ktorá ukázala, aké možnosti má takéto dieťa na Slovensku a zároveň priznala, čo by jemu a ďalším mohlo výrazne zlepšiť kvalitu života.

Keď si ubližuje, pevne ho drží

Samkove záchvaty zlosti sú rôzne. Niekedy stačí chvíľku počkať. Upokojí sa a rodičia ho zabalia do deky. Takto sa snažia jeho stav stabilizovať.

„Keď to už prechádza do štádia, že si ubližuje, tak sa snažíme, aby sa napríklad neudieral do hlavy. To ho musíme nasilu chytiť za ruky a pevne držať. Nadviazať očný kontakt, aby v našom výraze videl, že to s ním myslíme dobre.“

Viac nemá nárok?

Prešli sme hneď na otázku pomoci. „Vôbec žiadna podpora od štátu, napríklad Samko berie len prídavky a 20 eur na hygienu, vraj na viac nemá nárok. Ja ako matka beriem opatrovateľský príspevok, keďže ho opatrujem a som s ním doma,“ povie nám na rovinu, pričom zdôrazňuje, že podľa nej nemajú takéto deti žiadne možnosti.

Za školu a terapie si musia platiť

Chceli sme vedieť, či existujú pre takéto deti špeciálne centrá. Odpoveď bola podobná. „Podpora od štátu je nulová, keďže terapie pre autistov, samozrejme, aj pre iné deti, sú pre rodičov finančne náročné.“

„Trhá mi to srdce, keď vidím v televízii, ako sa rozdávajú peniaze, keď sa niekto nechá zaočkovať! A rodiny, ktoré majú postihnuté deti, musia robiť zbierky,“ zúfa si.

Jej syn navštevuje špeciálnu súkromnú školu pre autistov, ktorú platia, no ak by mu chceli viac uľaviť, musia opäť zaplatiť. „Sú rôzne terapie napríklad, aba terapia, ktorá mesačne stojí aj 450 eur, čo je pre mňa dosť veľa.“

Nádej v delfinoterapii

Rodičia sa však nevzdávajú. Nádej vidia v delfinoterapii a v dobrých ľuďoch naprieč Slovenskom, a preto pre Samka zorganizovali verejnú zbierku na darcovskom portáli Ľudia ľuďom.

„Delfinoterapia je pre nás veľmi nákladná, nemôžeme si ju dovoliť. Písala som si s mamičkami, ktoré ju absolvovali, a takmer všetky mi potvrdili, že detičkám to veľmi pomohlo. Preto by sme to chceli absolvovať,“ vysvetľuje nám dôvod zbierky.

Odborníci skutočne zaznamenali naprieč svetom výborné výsledky rehabilitácie prostredníctvom delfínov. „Jedna z najbližších terapií je na Ukrajine v meste Truskavets, ďalšia v Egypte, potom ešte v Turecku a podobne,“ dodáva mamička.

Odhodlaná žena už stihla kontaktovať poskytovateľov delfinoterapie na Ukrajine, kde podľa jej slov stojí 10 procedúr približne 1 300 eur, pričom v Turecku sú ešte drahšie. „Potrebuje vyzbierať aspoň 5-tisíc eur, 1 300 eur len za terapie, ostatné za ubytovanie, cestu a sprostredkovanie,“ vyráta nám celkové náklady na liečbu.

Ďakuje za každé euro

Mamička si zároveň uvedomuje, že mnohí Slováci prechádzajú taktiež zložitým obdobím. „Samko je veľmi citlivé dieťa. Každý rodič, ktorý má doma takéto dieťa vie, čo prežívame. Sú to deti, ktoré potrebujú veľa lásky, pochopenia a trpezlivosti. Preto by som chcela odkázať všetkým darcom, že ďakujeme zo srdca za každé jedno euro. Vieme, že doba je zlá, ale vieme, že dobrých ľudí je ešte dosť.“

V redakcii držíme Samkovi palce! Všetci, ktorí mu chcú zlepšiť život a zaslať hoc aj malú čiastku, môžu tak urobiť prostredníctvom overeného účtu priamo cez ludialudom.sk.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk