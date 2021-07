25 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann Niekomu postačí len JEDNA registrácia na eHranici, iní sa nemusia registrovať VÔBEC Každý, kto od piatka (9. 7.) vstúpi na územie Slovenska, bude mať povinnosť registrácie. 6. júl 2021 ELA Cestovanie

6. júl 2021 ELA Cestovanie Niekomu postačí len JEDNA registrácia na eHranici, iní sa nemusia registrovať VÔBEC Každý, kto od piatka (9. 7.) vstúpi na územie Slovenska, bude mať povinnosť registrácie.

25 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann

Novou povinnosťou je formulár korona.gov.sk/eh­ranica. Vyplnenie formulára je jednoduché a pomerne rýchle. Okrem osobných a kontaktných údajov uvádzate, či spĺňate výnimku karantény/tes­tovania, alebo ste očkovaní či ste prekonali covid-19. Plus uvediete meno svojho všeobecného lekára a miesto domácej karantény, ak v nej musíte byť.

Výnimku z tejto povinnosti však budú mať deti do 12 rokov a osoby vykonávajúce tranzit cez územie Slovenska. Vyplýva to z vyhlášky, ktorá nadobudne účinnosť v piatok, upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Komu stačí jedna registrácia?

Dobrou správou je, že povinnosť registrovať sa pri každom vstupe na územie SR nebudú mať ani plne zaočkovaní, ktorým prvá registrácia platí nasledujúcich šesť mesiacov. Čiže ak v horizonte polroka budete opakovane prechádzať hranice, a ste plne očkovaní, nemusíte tak robiť pred každým návratom domov.

Ďalej sa netýka ani osôb po zaočkovaní prvou dávkou ktorejkoľvek vakcíny, tým platí prvá registrácia do 9. augusta.

Rovnako sa nevzťahuje ani na osoby od 12 do 18 rokov, ktorým prvá registrácia platí do 9. augusta, a ani na osoby cestujúce za diagnostikou alebo liečbou, ktorým prvá registrácia platí jeden týždeň.

Ako ÚVZ SR ďalej uviedol, jedna registrácia postačí do 1. septembra osobám, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v susedných štátoch, krajinách Európskej únie (EÚ) alebo na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo Švajčiarsku, pričom za posledných 14 dní navštívili iba tieto krajiny a cestujú iba za prácou.

Do 100 kilometrov

Taktiež jedna registrácia postačí do 1. septembra tým ľuďom, ktorí majú trvalý pobyt alebo pobyt v krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 kilometrov cesty od otvoreného hraničného priechodu, miesto výkonu práce na Slovensku a cestujú iba za prácou.

Rovnako postačí občanom Slovenska, ktorí bývajú v prihraničných oblastiach susedných štátov do 100 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu.

Pohyb pre ľudí bývajúcich za hranicami sa od 9. júla vďaka novej vyhláške zjednodušuje aj pre pendlerov. Ministerstvo zdravotníctva poukázalo na to, že očkovaní nemajú povinnosť testovania.

„Zároveň po novom podľa stanovenej vyhlášky sa za zaočkovanú osobu považuje aj človek, ktorý je očkovaný prvou dávkou očkovacej látky, pričom táto definícia s platnosťou do 9. augusta platí okamžite po zaočkovaní,“ argumentovala Eliášová.

25 Galéria

Zdroj: TASR/František Iván

Zdroj: TASR