22. január 2022 Lifestyle Ranná dilema: Mali by sme si čistiť ZUBY pred alebo po raňajkách? Nie je to jedno! Pravidelne si umývate ráno zuby a myslíte si, že ste urobili pre svoj zdravý úsmev maximum? Možno si zbytočne koledujete o kazy či nepríjemné bolesti. Viete prečo?

Ranné čistenie zubov je pre mnohých z nás doslova rutinná záležitosť. Niektorí po prebudení napochodujú rovno do kúpeľne pred zrkadlo, kde sa do čistenia ihneď pustia. Iní si túto činnosť nechávajú na neskôr, a urobia tak až po raňajkách.

Pocit čistých zubov bez nepríjemného zápachu si teda doprajeme tak či onak. No pozor, v rámci zdravých zubov, nie je až tak jedno, kedy tento ranný rituál očisty vykonávame! Upozorňuje na to IFL Science.

Kedy si čistiť zuby?

Ako pripomína IFL Science, dôkazy sa prikláňajú do značnej miery k tomu, aby sa zuby umývali ešte pred raňajkami. „Je to preto, lebo si chceme v ústnej dutine zachovať čo najzdravšie prostredie, a to ešte predtým, ako sa pustíme do jedla a nápojov, ktoré by mohli narušiť sklovinu alebo ďasná.“

„Zubná pasta s fluoridom vám odstráni z úst nevítaných hostí a zároveň pokryje sklovinu dodatočnou ochrannou vrstvou. Je to dôležité, pretože viaceré potraviny môžu narušiť vašu sklovinu, vďaka čomu sú zuby náchylnejšie na infekciu a kaz,“ informuje portál.

Ak si ich umyjeme ešte pred raňajkami, vrátite zuby i ďasná „do šťastného a zdravého stavu,“ a zároveň budú dobre pripravené čeliť všetkému, do čoho sa s chuťou zahryznete. Čistenie zubov pred raňajkami má aj ďalšiu výhodu.

„Môže naštartovať tvorbu slín, ktoré pomáhajú rozkladať jedlo,“ pripomína IFL Science.

Čistenie zubov po jedle

Pravidelné čistenie zubov je teda správnym kľúčom k zachovaniu zdravej ústnej dutiny. No pozor, kyselina z potravy môže dočasne oslabiť sklovinu, preto sa neodporúča, aby ste si zuby po jedle ihneď dráždili kefkou!

Ak si chcete predsa len vyčistiť zuby až po prvom jedle dňa, najlepšie urobíte, keď si najprv vypláchnete ústa čistou vodou, počkáte približne 30 minút, a následne sa pustíte do umývania zubov.

Iné pravidlo platí v prípade, ak ste skonzumovali príliš kyslé jedlo. Odporúča sa, aby ste s touto činnosťou počkali približne 60 minút.

Nemáte toľko času alebo sa vám nechce čakať so založenými rukami? V takom prípade by ste mali siahnuť po zubnej kefke a paste ihneď po prebudení.

