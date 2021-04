8 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann Plné obchody aj kaderníctva: Zmiernenie opatrení Bratislavčania využili naplno Viacerí ľudia využili aj možnosť navštíviť ZOO či botanickú záhradu. 19. apríl 2021 Zo Slovenska

19. apríl 2021 Zo Slovenska Plné obchody aj kaderníctva: Zmiernenie opatrení Bratislavčania využili naplno Viacerí ľudia využili aj možnosť navštíviť ZOO či botanickú záhradu.

Nákupné centrá dnes doslova praskali vo švíkoch. Ľudia sa do nich nahrnuli už predpoludním a po 4 mesiacoch sa pustili do veľkého nakupovania.

Bratislava je v COVID automate červená a tak sa nám dnes život postupne začal vracať do takmer normálnych koľají. Na to, aby sme niekam zašli síce potrebujeme negatívny test, ale keďže dnes po dlhých mesiacoch otvorili nákupné centrá, kaderníctva, ale aj ZOO či Botanickú záhradu, mnohí to využili.

Obchody

Do obchodov stále musíme chodiť s respirátormi a na negatívny test potrebujeme aj na návštevu inštitúcií, kde sa pohybujeme vonku. Parkoviská v nákupných centrách boli už predpoludním totálne plné, ale plné ruky práce mali aj kaderníctva.

„Moja prvá cesta bola do kaderníctva. Čakala som na to dlhé mesiace, sama som si farbila hlavu a vyzerá to veľmi zle. Kaderníčka bude mať čo robiť, aby to dala do poriadku,“ povedala pre Bratislava24 Jana.

Kultúrne stánky

Ľudia však ukázali, že im nechýbal len konzum. Mnohí zašli do ZOO či Botanickej záhrady a tešia sa aj do galérií a múzeí.

Botanická záhrada Univerzity Komenského (UK) na webe informuje, že svoje brány otvára v obmedzenom režime a za dodržiavania prísnych hygienických podmienok. Aktuálne bude sprístupnený len vonkajší areál.

Do záhrady bude mať zakázaný vstup každý s akýmikoľvek príznakmi respiračných chorôb. V areáli bude nutné dodržiavať minimálne dvojmetrové rozstupy. „Vstúpiť do areálu je možné len s rúškom, alebo iným vhodným prekrytím dýchacích ciest. Rúško je možné zložiť v odľahlejších častiach záhrady, a to iba v tom prípade, ak nie je v dosahu minimálne 20 metrov žiaden návštevník z inej skupiny alebo zamestnanec botanickej záhrady,“ spresňuje vedenie Botanickej záhrady UK.

Múzeum mesta Bratislavy zas informuje, že svoje tematické múzeá otvorí od utorka (20.4.). Hoci spravuje 11 múzeí, z hľadiska nepriaznivej finančnej situácie otvára len vybrané expozície.

Obľúbená Michalská veža v centre hlavného mesta je uzatvorená z dôvodu rekonštrukcie.

Verejnosť môže od utorka navštíviť Starú radnicu – Múzeum dejín mesta s výstavami, Apponyiho palác – Múzeum historických interiérov a Múzeum vinohradníctva. Otvára sa aj Múzeum Antická Gerulata v Rusovciach a Múzeum J. N. Hummela. Sprístupnený bude aj Hrad Devín, zatiaľ však len jeho areál.

Výnimky zo zákazu vychádzania

Galéria mesta Bratislavy od utorka otvára svoje brány pre verejnosť. Postupné otváranie od utorka ohlásila aj Slovenská národná galéria a od pondelka Slovenské národné múzeum.

Od pondelka platia nové výnimky zo zákazu vychádzania. Cesta do prírody a na individuálnu rekreáciu je možná aj medzi okresmi s podmienkou najviac sedemdňového negatívneho testu v prípade okresu vo štvrtom stupni varovania. Navštíviť možno obchody, múzeá, galérie, knižnice, zoologické, botanické záhrady, plavárne. Otvárajú sa kurzy autoškoly, umožnili sa návštevy bohoslužieb, plavární a športovísk. Väčšina nových výnimiek je podmienená negatívnym testom na ochorenie COVID-19.

Zdroj: TASR