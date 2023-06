Zdroj: Unsplash.com PREKVAPENIE: Nemci vypočítali, že nabíjanie elektromobilu vyjde DRAHŠIE ako tankovanie Rozmýšľate nad elektromobilom a počítate s nižšími prevádzkovými nákladmi a návratnosťou? Pozor na ceny elektriny... 7. jún 2023 TOS Lifestyle

Teória hovorí, že elektrické autá sú síce drahšie, ale v priebehu rokov sa táto investícia môže vrátiť. Tankovanie by totiž malo byť nákladnejšie ako elektrina pri ich nabíjaní.

Výpočty

Je to ale pri súčasných cenách naozaj tak? Novinári z Auto Bild urobili výpočty v nemeckých podmienkach. Porovnali cenu prevádzky Volkswagenu Golf 1,5 TSI so 150 koňmi a porovnateľného Volkswagenu ID.3 S s 204 koňmi.

Do úvahy pritom brali cenu na nabíjacích staniciach a cenu benzínu ku koncu mája 2023. Pri spotrebe sa riadili vlastnými zisteniami.

Výsledok? Pri Golfe použili pre výpočty spotrebu 6,5 litrov na 100 kilometrov a pri aktuálnych cenách to znamená 11,62 eur na 100 kilometrov.

Pri elektrickom VW cena nabitia na 100 kilometrov jazdy vyšla na 12,99 eur (nabíjacia stanica EnBW). Pri použití vysokovýkonných nabíjačiek 16,83 eur. Mimochodom, aj pri použití takýchto nabíjačiek trvá nabitie mnohonásobne dlhšie ako tankovanie. Vedzte tiež, že pri nabíjaní závisia ceny oveľa viac od výberu nabíjacej siete ako je to pri tankovaní a výbere čerpacej stanice. A pri cestovaní napríklad na dovolenku, môžu byť rozdiely v rámci jednotlivých krajín extrémne.

Komplikovanejšie ako sa zdá

Je tiež dôležité poznamenať, že pri nabíjaní doma a berúc tak do úvahy priemernú cenu elektriny v nemeckých domácnostiach, cena nabitia na 100 kilometrov vyšla v prepočtoch Auto Bildu 6,54 eur. Pred pár mesiacmi, počas vrcholu energetickej krízy, to bolo 10,26 eur. Navyše, zďaleka nie každý má možnosť nabiť svoj elektromobil doma a nie vždy sa to dá.

Áno, je nevyhnutné brať do úvahy, že výpočty sú realizované počas energetickej krízy, ktorá aj keď už nie je na samom vrchole, stále trvá a ceny elektrickej energie sú stále veľmi vysoké. Na druhej strane faktom je, že väčšinu ceny benzínu a nafty tvoria dane. Otázka teda znie, ak by svet ovládli elektromobily, nechýbali by štátom tieto peniaze? Nezvýšili by potom daňové zaťaženie pri elektrine?

A napokon, do úvahy treba brať zostatkové ceny áut. Hodnota elektrických áut klesá oveľa rýchlejšie kvôli limitom akumulátorov.

