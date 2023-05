Zdroj: Unsplash.com , Unsplash.com Nezvyčajný krok leteckej spoločnosti: Cestujúcich bude pred nástupom do lietadla VÁŽIŤ Letecká spoločnosť ale ubezpečuje, že váhu pasažierov nikto a nikde neuvidí. 31. máj 2023 TOS Lifestyle

Keď sa pred niekoľkými týždňami objavilo na sociálnych sieťach video, na ktorom bola cestujúca pred odletom vyzvaná, aby sa postavila na váhu, vyvolalo to veľké rozhorčenie. „Je to ponižujúce,“ písali mnohí. Podľa vysvetlenia autorky videa šlo o malé lietadlo a váhu cestujúcich potrebovali vedieť z bezpečnostných dôvodov.

Prieskum

Ako informoval server Independent, teraz, o niekoľko týždňov na to, letecká spoločnosť Air New Zealand oznámila, že viac ako 10-tisíc cestujúcich bude v priebehu júna vyzvaných, aby sa pred letom postavili na váhu.

Dôvod? Spoločnosť chce týmto spôsobom zrealizovať prieskum na zabezpečenie bezpečnej a efektívnej prevádzky lietadiel, pričom zároveň má ísť o požiadavku zo strany Úradu civilného letectva v tejto krajine.

Dobrovoľné

„Vieme, že stúpiť na váhu môže byť pre niekoho skľučujúce. Chceme preto ubezpečiť, že nikto neuvidí vašu váhu, ani my. Je to úplne anonymné,“ uviedol Alastair James, špecialista Air New Zealand na zlepšenie kontroly záťaže.

Zdôraznil, že toto váženie bude zároveň dobrovoľné a nasilu sa tak nikto nemusí prieskumu zúčastniť.

„Vážime všetko, čo ide do lietadla. Jedlo, batožiny… Pre zákazníkov, posádku a príručné batožiny používame priemerné hmotnosti, ktoré získavame z takýchto prieskumov,“ doplnil človek z Air New Zealand.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk