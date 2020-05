7. máj 2020 MAK Správy Zo Slovenska Kedy pôjdu deti do školy? Premiér sa zase naváža do svojho ministra

O návrate detí do škôl musia rozhodnúť odborníci, hovorí premiér Igor Matovič.

To, kedy pôjdu deti späť do škol rozhodnú odborníci. Zdôraznil predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) po štvrtkovom rokovaní vlády.

Zároveň upozornil, že dopredu hovoriť o možných termínoch nie je korektné, narážal tým na informácie, ktoré predniesol minister školstva vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) na sociálnej sieti.

„Mrzí ma, že pán minister a ďalší komunikujú túto tému na verejnosti. Nechcem, aby sme vzbudzovali prehnaný optimizmus, ktorého výsledkom môže byť strata zodpovednosti a následný opätovný nárast pozitívnych prípadov. V takej situácii by sme totiž museli opäť sprísniť opatrenia, a to by nikto z nás, myslím, nechcel,“ uviedol Matovič.

Prví budú predškoláci

Povedal, že ak sa situácia so zvládaním pandémie bude vyvíjať dobre, „vie si predstaviť čokoľvek“, rozhodnutie o ďalšom uvoľňovaní opatrení však musí byť v réžii konzília odborníkov – epidemiológov.

Gröhling v statuse na sociálnej sieti v stredu (6. 5.) naznačil, že pri otváraní škôl by sa najskôr mali vrátiť deti do škôlok a žiaci prvého stupňa základných škôl spolu s piatakmi.

Následne sa bude zvažovať, či sa do škôl vrátia aj ostatní žiaci. Minister by bol rád, keby bolo vyučovanie v školách obnovené aspoň čiastočne v júni.

Školy a školské zariadenia sú z dôvodu šírenia nového koronavírusu zatvorené od marca. Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách sa vzdelávanie realizuje dištančnou formou.

