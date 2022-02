Zdroj: FB Lenka Balkovičová PRÍBEH, ktorý chytí za srdce: Malý Vovo s mamou ušli pred vojnou do Zvolena Posledné dni ukázali, aká hrozná môže byť vojna. Príbehy ľudí, ktorí utekajú z Ukrajiny pred ruskou agresiou, budú pribúdať aj v našom meste. Jeden z nich vyrozprávala zvolenská primátorka. 28. február 2022 Jakub Forgács Magazín

28. február 2022 Jakub Forgács Magazín PRÍBEH, ktorý chytí za srdce: Malý Vovo s mamou ušli pred vojnou do Zvolena Posledné dni ukázali, aká hrozná môže byť vojna. Príbehy ľudí, ktorí utekajú z Ukrajiny pred ruskou agresiou, budú pribúdať aj v našom meste. Jeden z nich vyrozprávala zvolenská primátorka.

Zdroj: FB Lenka Balkovičová

Sedemročný Vovo z Ukrajiny je už v bezpečí krízového ubytovania. Na sociálnej sieti o tom informovala zvolenská primátorka Lenka Balkovičová. Ako spomenula, spoločne s mamou cestovali najskôr do Poľska, kde ich vyzdvihli nemeckí priatelia, ktorí im pomohli dostať sa do Zvolena.

Tŕnistá cesta

„Cesta im trvala štyri dni. Po Ukrajine prešli najskôr 20 kilometrov pešo, neskôr sa prepravovali v autobuse, v ktorom sa okrem nich tlačilo ďalších 120 ľudí,“ píše Balkovičová so slovami, že napriek všetkému tvrdia, že majú šťastie.

„Vysvetľujú to pohľadom na nekonečné zástupy žien, ktoré so svojimi deťmi lemujú ukrajinské cesty, snažiac sa dostať k západnej hranici. A tiež vojnou, pred ktorou ušli, keď začali padať prvé bomby na muničné sklady neďaleko ich domova. Hreje ich, že sa konečne stretli s chlapcovou sestrou, ktorá pracuje v našej nemocnici,“ uviedla ďalej primátorka.

Vďační a skromní

„Boli veľmi vďační, že sme im pomohli. Keď som im povedala, že zajtra vybavíme formálne záležitosti, iba ma skromne požiadali, či by to bolo možné až popoludní. Ledva stáli na nohách,“ opísala Balkovičová prvý príbeh Ukrajincov utekajúcich pred vojnou do nášho mesta.

„A nebude posledný. Som v kontakte s ľuďmi z nášho partnerského mesta Rivne, ktorí sa chystajú vyraziť práve k nám – aj oni tu majú svoju rodinu,“ dodala na záver primátorka.

Zábery z hraníc s Ukrajinou si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

