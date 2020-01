7. január 2020 Správy Eurofondy od roku 2021 budú rozdeľované po novom. O regionálnych budú rozhodovať samosprávy

Vicepremiér a zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska a združenia samosprávnych krajov SK8 sa dohodli o eurofondoch.

O fondoch Európskej únie určených na regionálny rozvoj by mali od začiatku roka 2021 rozhodovať samosprávy. Povedal to v utorok podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) po podpise memoranda o spolupráci so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a združením samosprávnych krajov SK8.

O podporených projektoch budú v novom programovom období EÚ 2021 – 2027 rozhodovať rady partnerstva v regiónoch, ktoré by mali samosprávy zriadiť do konca marca.

„Spoločne sme hľadali optimálny model, ako v budúcom programovom období celý systém čerpania eurofondov pre slovenské mestá, obce a vyššie územné celky čo najviac zjednodušiť. Verím, že občania v regiónoch tak ešte viac pocítia benefity, ktoré eurofondy prinášajú,„ povedal Raši. Podľa vicepremiéra bude môcť samospráva presadiť projekty, ktoré síce nie sú excelentne spracované, no samospráva ich bude považovať za dôležitejšie. „Po novom si samosprávy povedia, čo treba podporiť a prevezmú za to aj zodpovednosť,“ dodal Raši.

Zástupcovia samospráv sa budú rozhodovať na základe integrovaných územných stratégií, ktoré budú obsahovať zoznam projektových zámerov. Stratégie by mali samosprávy pripraviť do konca tohto roka. Jednotlivé ministerstvá budú dohliadať na to, aby celý proces prípravy a implementácie integrovaných územných stratégií bol v súlade s európskou aj národnou legislatívou. Jednou z kľúčových úloh štátu v tomto procese bude tiež technická podpora v príprave projektov.

Podľa vicepremiéra sa celý proces čerpania eurofondov pre samosprávy zjednoduší a čerpanie bude výrazne rýchlejšie. Novinkou by mala byť aj jednostupňová kontrola projektov, kde by mala projekty kontrolovať na národnej úrovni iba jedna organizácia, a tá bude za výsledky kontroly aj zodpovedať. Samosprávy by po schválení výstupov projektov už nemali byť zodpovedné za prípadné nedostatky zistené európskymi kontrolnými orgánmi. Či bude touto inštitúciou Najvyšší kontrolný úrad SR alebo iná organizácia, zatiaľ nie je rozhodnuté.

Podľa predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslava Hliváka je potrebné zmeniť súčasný systém kontroly verejného obstarávania eurofondových zákaziek. V spoločnom memorande, ktoré podpísali zástupcovia samospráv s ÚVO ešte v závere minulého roka, deklarovali žiadosť, aby národnou autoritou v mechanizme kontroly verejného obstarávania v tomto type zákaziek bol ÚVO. „Teší ma, že tejto výzve sa Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu nebráni. Verím, že to nezostane len pri slovách a že čoskoro sa začnú aj rokovania na najvyššej úrovni, aby sme tento mechanizmus v záujme lepšieho čerpania eurofondov pre Slovensko čo najskôr uviedli do praxe," uviedol Hlivák.

