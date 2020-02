Senzačný Volko: V Madride zabehol nový slovenský rekord!

View this post on Instagram

Halová sezóna, o akej sa nám ani len nesnívalo 🎉 Torun 🥇1.miesto 6,58s Düsseldorf 🥉 3.miesto 6,57s Glasgow 🥉 3.miesto 6,68s Liévin 🥉 3.miesto 6,57s Madrid 🥉3.miesto 6,55 s Nový slovenský rekord!!!!! ĎAKUJEME! 🙏 Zdroj: YouTube Runners Awesome (WAIT Torun 8.2.2020)